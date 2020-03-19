Новости

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке 08:17
Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей 08:08
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин 08:07
В Иране появился свой электромобиль 08:03
В посольстве РФ рассказали, кому запрещен въезд в Японию из-за COVID-19 07:45
Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии 07:33
Власти Никарагуа сообщили о первом случае коронавируса в стране 07:22
Армия Таиланда обработала улицы Бангкока дезинфицирующим средством 07:10
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны 06:45
Жители Приморья смогут бесплатно пройти тест на коронавирус 06:38
Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 500 человек 06:35
Зампред правительства Забайкалья присоединилась к челленджу чистоты 06:19
На Колыме наладят собственное производство масок из-за коронавируса 06:10
Британские туристы с круизного лайнера MS Braemar покинули Кубу 05:50
Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена многоквартирного дома 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские Хабаровского края пресекли деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Потерпевшими по уголовному делу стали свыше восьми тысяч жителей Дальнего Востока, большинство из которых - пенсионеры. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Следствие установило, что руководители и работники пяти организаций медицинских центров "Идеал" и "ЕАС", расположенных в трех вышеупомянутых городах, под видом оказания медуслуг похищали деньги людей.
В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Они арендовали помещения в крупных торговых центрах, устанавливали в них псевдомедицинское оборудование. Сотрудники колл-центров звонили людям и приглашали на бесплатную диагностику всего организма.

Менеджеры клиник не имели медицинского образования, но ставили пациентам серьезные диагнозы и предлагали пройти лечение в их клинике. Им гарантировали быстрое излечение, сообщая, что часть затрат возьмет на себя федеральный бюджет по специальной программе.

"После убеждали заключить кредитный договор и оплатить псевдолечение на предложенных кредитных условиях. Как правило, сумма договоров варьировалась от 150 до 350 тысяч рублей", - сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Сейчас в качестве обвиняемых по делу проходят 11 человек, проверяется причастность еще 30-ти.

Если вы также пострадали от действий мошенников, полиция просит сообщить об этом в ближайшее отделение УМВД.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах