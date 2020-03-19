Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей

Полицейские Хабаровского края пресекли деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Потерпевшими по уголовному делу стали свыше восьми тысяч жителей Дальнего Востока, большинство из которых - пенсионеры. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Следствие установило, что руководители и работники пяти организаций медицинских центров "Идеал" и "ЕАС", расположенных в трех вышеупомянутых городах, под видом оказания медуслуг похищали деньги людей.

Они арендовали помещения в крупных торговых центрах, устанавливали в них псевдомедицинское оборудование. Сотрудники колл-центров звонили людям и приглашали на бесплатную диагностику всего организма.

Менеджеры клиник не имели медицинского образования, но ставили пациентам серьезные диагнозы и предлагали пройти лечение в их клинике. Им гарантировали быстрое излечение, сообщая, что часть затрат возьмет на себя федеральный бюджет по специальной программе.

"После убеждали заключить кредитный договор и оплатить псевдолечение на предложенных кредитных условиях. Как правило, сумма договоров варьировалась от 150 до 350 тысяч рублей", - сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Сейчас в качестве обвиняемых по делу проходят 11 человек, проверяется причастность еще 30-ти.

Если вы также пострадали от действий мошенников, полиция просит сообщить об этом в ближайшее отделение УМВД.