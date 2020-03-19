В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

В Благовещенске у многоквартирного дома по улице Нагорной частично обрушилась стена. Это произошло из-за протекающей крыши и, как следствие, постоянного намокания чердачных перекрытий.

В квартире, где произошло ЧП, проживала семья с детьми. Ей уже предоставили жилье в маневренном фонде. На месте работают представители стройэкспертизы, которые решат, что делать дальше с жилым помещением.

- Мы уже обратились в Фонд капитального ремонта Амурской области с инициативой перенести сроки ремонта крыши на текущий год. Фонд готов пойти нам навстречу, поскольку все заинтересованы, чтобы ЧС была ликвидирована. Необходимо обеспечить безопасность проживающих в доме людей, - приводятся на сайте мэрии Благовещенска слова замглавы города Олега Имамеева.

Отмечается, что расселение жильцов других квартир не требуется.