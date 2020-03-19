Магаданцы избежали четырекратного повышения тарифов на холодную воду

С 1 июля 2020 года стоимость услуги холодного водоснабжения вырастет для жителей столицы Колымы на 19 процентов, а водоотведения - на 13. Эти цифры привела руководитель департамента цен и тарифов Магаданской области Инна Варфоломеева.

Соответственно, первый тариф увеличится с 19,4 до 23,16 рубля за кубический метр, а второй - с 38,16 до 42,68 рубля.

Известие не порадовало магаданцев и вызвало шквал недовольства в социальных сетях. Властям города пришлось объяснить ситуацию.

- Весь 2019 год у поставщика ресурсов прошел в судах с департаментом цен и тарифов, который до этого необоснованно занизил цены на водоснабжение и водоотведение. Это привело к тому, что "Водоканал" понес убытки, - рассказал мэр Магадана Юрий Гришан.

А директор МУП "Водоканал" Анатолий Попов привел цифры: тариф на питьевую воду даже во втором полугодии 2015 года составлял 19,42 рубля, то есть превышал тот, что установили на 2019-й. То есть реальные расходы предприятия растут из года в год, а доходы - увы. По словам Попова, страдают сотрудники предприятия: средняя заработная плата здесь - 43,9 тысячи рублей в месяц против 127,1 тысячи, зафиксированной в области.

Суды департамент проиграл, и в сентябре прошлого года ему было предписано "дотянуть" норматив до экономически обоснованного уровня и заплатить "Водоканалу" субсидию - межтарифную разницу - из областного бюджета, дабы плата для населения в 2019-м осталась прежней.

- При этом о возмещении затрат с 1 января по 26 сентября 2019 года, пока действовал экономически необоснованный тариф, речи даже не идет! А эта сумма по самым скромным подсчетам составляет около 15 миллионов рублей, - подчеркнул Анатолий Попов.

- Чтобы не платить субсидию в 2020-м, департамент вынужден установить экономически выгодный тариф, который действительно приведет к повышению платы за водоснабжение и водоотведение, - подытожил мэр.

2019 год у "Водоканала" прошел в судах с областным департаментом цен и тарифов, который до этого необоснованно занизил цены на водоснабжение и водоотведение

У департамента свои козыри: изначально представители "Водоканала" подавали заявку с расчетами, в которых предлагали увеличить плату за холодную воду… в четыре с лишним раза (87 рублей за кубометр). Значит, магаданцам грех жаловаться, а надо ценить, что чиновники встали на защиту интересов населения и не разрешили включить в тариф "не­обоснованные" расходы.

И вот здесь становится совсем грустно. Дело в том, что единственный магистральный водопровод, посредством которого город снабжается питьевой водой, построен более 50 лет назад и имеет 100-процентный износ. Существующие системы водоснабжения и водоотведения нуждаются в масштабных инвестициях. Дальнейшая эксплуатация ветхих труб сопряжена с реальной угрозой бесперебойному водоснабжению города. Стоимость планировавшейся замены ветхих сетей (в том числе строительства второго магистрального водопровода) составляет около 700 миллионов рублей.

- МУП "Водоканал", не обладая средствами на эти цели, тем не менее обязано принимать меры по обеспечению строительства и реконструкции новых сетей. На протяжении многих лет предприятие указывает на необходимость немедленного решения проблемы водоснабжения Магадана, но средства не выделяются. Именно поэтому строительство второго магистрального водопровода в составе мероприятий инвестиционной программы предприятия было предложено для включения в тариф, который и составил бы те самые 87 рублей, - дают расклад представители "Водоканала".

Итог? Малоутешителен. У ресурсной организации и областного бюджета нет денег на реконструкцию сетей, у магаданцев, кстати, тоже их нет. Остается надеяться, что не рванет. Или рванет не скоро.