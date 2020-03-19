Магаданцы избежали четырекратного повышения тарифов на холодную воду

Новости

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке 08:17
Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей 08:08
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин 08:07
В Иране появился свой электромобиль 08:03
В посольстве РФ рассказали, кому запрещен въезд в Японию из-за COVID-19 07:45
Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии 07:33
Власти Никарагуа сообщили о первом случае коронавируса в стране 07:22
Армия Таиланда обработала улицы Бангкока дезинфицирующим средством 07:10
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны 06:45
Жители Приморья смогут бесплатно пройти тест на коронавирус 06:38
Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 500 человек 06:35
Зампред правительства Забайкалья присоединилась к челленджу чистоты 06:19
На Колыме наладят собственное производство масок из-за коронавируса 06:10
Британские туристы с круизного лайнера MS Braemar покинули Кубу 05:50
Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена многоквартирного дома 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 05:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сырые решения

Магаданцы избежали четырекратного повышения тарифов на холодную воду
Текст: Наталья Мифтахутдинова (Магадан)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 59(8113)
С 1 июля 2020 года стоимость услуги холодного водоснабжения вырастет для жителей столицы Колымы на 19 процентов, а водоотведения - на 13. Эти цифры привела руководитель департамента цен и тарифов Магаданской области Инна Варфоломеева.

Соответственно, первый тариф увеличится с 19,4 до 23,16 рубля за кубический метр, а второй - с 38,16 до 42,68 рубля.

Фото: iStock
Подключение новостроек к отоплению может подешеветь

Известие не порадовало магаданцев и вызвало шквал недовольства в социальных сетях. Властям города пришлось объяснить ситуацию.

- Весь 2019 год у поставщика ресурсов прошел в судах с департаментом цен и тарифов, который до этого необоснованно занизил цены на водоснабжение и водоотведение. Это привело к тому, что "Водоканал" понес убытки, - рассказал мэр Магадана Юрий Гришан.

А директор МУП "Водоканал" Анатолий Попов привел цифры: тариф на питьевую воду даже во втором полугодии 2015 года составлял 19,42 рубля, то есть превышал тот, что установили на 2019-й. То есть реальные расходы предприятия растут из года в год, а доходы - увы. По словам Попова, страдают сотрудники предприятия: средняя заработная плата здесь - 43,9 тысячи рублей в месяц против 127,1 тысячи, зафиксированной в области.

Суды департамент проиграл, и в сентябре прошлого года ему было предписано "дотянуть" норматив до экономически обоснованного уровня и заплатить "Водоканалу" субсидию - межтарифную разницу - из областного бюджета, дабы плата для населения в 2019-м осталась прежней.

- При этом о возмещении затрат с 1 января по 26 сентября 2019 года, пока действовал экономически необоснованный тариф, речи даже не идет! А эта сумма по самым скромным подсчетам составляет около 15 миллионов рублей, - подчеркнул Анатолий Попов.

- Чтобы не платить субсидию в 2020-м, департамент вынужден установить экономически выгодный тариф, который действительно приведет к повышению платы за водоснабжение и водоотведение, - подытожил мэр.

2019 год у "Водоканала" прошел в судах с областным департаментом цен и тарифов, который до этого необоснованно занизил цены на водоснабжение и водоотведение

У департамента свои козыри: изначально представители "Водоканала" подавали заявку с расчетами, в которых предлагали увеличить плату за холодную воду… в четыре с лишним раза (87 рублей за кубометр). Значит, магаданцам грех жаловаться, а надо ценить, что чиновники встали на защиту интересов населения и не разрешили включить в тариф "не­обоснованные" расходы.

И вот здесь становится совсем грустно. Дело в том, что единственный магистральный водопровод, посредством которого город снабжается питьевой водой, построен более 50 лет назад и имеет 100-процентный износ. Существующие системы водоснабжения и водоотведения нуждаются в масштабных инвестициях. Дальнейшая эксплуатация ветхих труб сопряжена с реальной угрозой бесперебойному водоснабжению города. Стоимость планировавшейся замены ветхих сетей (в том числе строительства второго магистрального водопровода) составляет около 700 миллионов рублей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Жильцам домов-памятников начали приходить неподъемные счета

- МУП "Водоканал", не обладая средствами на эти цели, тем не менее обязано принимать меры по обеспечению строительства и реконструкции новых сетей. На протяжении многих лет предприятие указывает на необходимость немедленного решения проблемы водоснабжения Магадана, но средства не выделяются. Именно поэтому строительство второго магистрального водопровода в составе мероприятий инвестиционной программы предприятия было предложено для включения в тариф, который и составил бы те самые 87 рублей, - дают расклад представители "Водоканала".

Итог? Малоутешителен. У ресурсной организации и областного бюджета нет денег на реконструкцию сетей, у магаданцев, кстати, тоже их нет. Остается надеяться, что не рванет. Или рванет не скоро.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ