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19.03.2020 08:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области по результатам проверки прокуратуры Благовещенского гарнизона возбуждено уголовное дело против начальника одного из филиалов военного госпиталя.

Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей

"Установлено, что с 2014 по 2019 год руководитель, используя свои полномочия в корыстных целях, через посредника получил 16 миллионов рублей от подчиненных работников за распределение им премии из фонда экономии оплаты труда",- говорится в официальном сообщении на сайте главной военной прокуратуры России.

Военного медика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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