В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке

В Амурской области по результатам проверки прокуратуры Благовещенского гарнизона возбуждено уголовное дело против начальника одного из филиалов военного госпиталя.

"Установлено, что с 2014 по 2019 год руководитель, используя свои полномочия в корыстных целях, через посредника получил 16 миллионов рублей от подчиненных работников за распределение им премии из фонда экономии оплаты труда",- говорится в официальном сообщении на сайте главной военной прокуратуры России.

Военного медика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.