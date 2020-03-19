В Приморье появились ложные объявления о продаже тестов на коронавирус

Посмотреть эту публикацию в Instagram
❌ Фэйковые объявления о продаже экспресс-тестов для проверки на коронавирус появились в сети. Их можно найти не только в Приморье, но и в Хабаровске. ⠀ Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, появившиеся на ресурсе Farpost.ru объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус - обман. Все тесты должны иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Все остальные системы не могут использоваться как показатель инфекции коронавируса. ⠀ Отметим, что некоторые объявление администрация сайта уже удалила. ⠀ Чтобы не попасть на уловки мошенников, рекомендуем уточнять информацию по номеру горячей линии: 8-800-2000-112. ⠀ #стопкоронавирус #здоровьевприоритете
Правительство Приморского края в Instagram предупредило жителей региона о появлении в интернете ложных объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус.
Фейковые предложения обнаружили и в Приморье, и в Хабаровском крае.
"Все тесты должны иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Все остальные системы не могут использоваться как показатель инфекции коронавируса", - говорится в сообщении.
Случаев заражения в регионе COVID-2019 нет, организована работа "горячей линии" по вопросам, связанным с заболеванием.