В Приморье появились ложные объявления о продаже тестов на коронавирус

Правительство Приморского края в Instagram предупредило жителей региона о появлении в интернете ложных объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус.

Фейковые предложения обнаружили и в Приморье, и в Хабаровском крае.

"Все тесты должны иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Все остальные системы не могут использоваться как показатель инфекции коронавируса", - говорится в сообщении.

Случаев заражения в регионе COVID-2019 нет, организована работа "горячей линии" по вопросам, связанным с заболеванием.