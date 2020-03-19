В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции ввели в Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с 19 марта в особом режиме действуют органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС.

Под санитарно-карантинный контроль взяты воздушные и морские ворота Сахалина. В аэропорту Южно-Сахалинска шесть раз в день дезинфицируют помещения. Члены экипажей проходят обследование, капитаны получили предписания о двухнедельном карантине.

На карантине находятся и те, кто за последний месяц посетил неблагополучные по коронавирусу страны.

Более 800 жителей региона прошли обследование на наличие COVID-19, случаев заражения не выявлено.

Люди с признаками простудных заболеваний, а также все возвратившиеся из поездок в государства с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой могут пройти тестирование на наличие опасного вируса, обратившись в поликлинику по месту жительства или на горячую линию минздрава 1-300. Для решения вопросов, связанных с профилактикой коронавируса, действует добавочная кнопка "8".

В связи с ажиотажем вокруг медицинских масок в региональном минздраве приняли решение - пациентам с острыми респираторными заболеваниями выдавать комплекты этих приспособлений в поликлиниках.

С 18 марта островные школьники досрочно ушли на весенние каникулы. В детском лагере "Юбилейный" отменили профильную смену "Казачок", а участники регионального этапа всероссийского конкурса "Поют дети России" выступят перед пустым залом. Досрочную сдачу единого государственного экзамена, назначенную на 20 марта, перенесли на более поздний срок.

Ранее в островном регионе ограничили сообщение с Японией и Республикой Кореей.