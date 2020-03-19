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19.03.2020 05:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

Режим повышенной готовности введен с 19 марта на всей территории Забайкальского края по решению губернатора региона Александра Осипова для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения будут запрещены любые деловые, культурные, спортивные, и другие мероприятия, число участников которых превышает 50 человек.

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Всем, кто приезжает в Забайкалье из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19 необходимо рассказать об этом, позвонив по единому номеру "112". Им и членам их семьи рекомендуется также в течение двух недель оставаться дома в самоизоляции.

"В случае появления первых признаков респираторной инфекции - незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по телефону для получения медицинской помощи и листка нетрудоспособности, а также соблюдать требование главного санитарного врача о режиме изоляции", - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию забайкальского ситуационного центра по коронавирусу.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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При необходимости получения медицинской помощи на дому больным простудными заболеваниями, врачи в первую очередь будут посещать пациентов старше 60 лет и тех, кто побывал в потенциально опасных местах.

Напомним, что на сегодняшний день в Забайкальском крае нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В феврале был выписан из больницы единственный заболевший в регионе.

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