В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности введен с 19 марта на всей территории Забайкальского края по решению губернатора региона Александра Осипова для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения будут запрещены любые деловые, культурные, спортивные, и другие мероприятия, число участников которых превышает 50 человек.

Всем, кто приезжает в Забайкалье из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19 необходимо рассказать об этом, позвонив по единому номеру "112". Им и членам их семьи рекомендуется также в течение двух недель оставаться дома в самоизоляции.

"В случае появления первых признаков респираторной инфекции - незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по телефону для получения медицинской помощи и листка нетрудоспособности, а также соблюдать требование главного санитарного врача о режиме изоляции", - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию забайкальского ситуационного центра по коронавирусу.

При необходимости получения медицинской помощи на дому больным простудными заболеваниями, врачи в первую очередь будут посещать пациентов старше 60 лет и тех, кто побывал в потенциально опасных местах.

Напомним, что на сегодняшний день в Забайкальском крае нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В феврале был выписан из больницы единственный заболевший в регионе.