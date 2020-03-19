Жители Приморья смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

Несколько поликлиник в Приморье с четверга начинают тестировать на коронавирус всех желающих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова первого замминистра здравоохранения региона Тамары Курченко.

"Определены медицинские организации, проверить себя на коронавирус бесплатно сможет любой желающий. Это три поликлиники для взрослых, ряд детских", - уточнила она.

Исследования будут проводиться методом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Метод основан на принципах молекулярной биологии, считается высокоточным.

По официальным данным, сейчас зараженных новым коронавирусом в Приморье нет.