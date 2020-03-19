Жительница Бурятии зарезала сына кухонным ножом

Уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) возбудили в отношении 63-летней жительницы села Сосново-Озерское Республики Бурятия, зарезавшей кухонным ножом своего 43-летнего сына.

Женщина сама призналась в убийстве. По ее словам в момент преступления, она находилась в состоянии аффекта.

По предварительной версии, в день трагедии мужчина вместе со своей матерью находились дома и выпивали спиртные напитки. Женщина знала, что сын злоупотребляет алкоголем с 16 лет и в состоянии опьянения становится агрессивным, однако осталась с ним во время застолья. Через некоторое время мужчина, как обычно разозлился, опрокинул телевизор и начал оскорблять мать нецензурными словами. Та не выдержала издевательств, схватила со стола нож и ударила своего обидчика в грудь. Опомнившись она позвала соседей, которые вызвали "скорую", но к моменту приезда врачей потерпевший уже скончался.

"Для проверки версии пенсионерки о том, что преступление совершено ею в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения сына, будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщили в пресс-службе СУ СК Бурятии.