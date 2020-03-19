Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

Полицейские Амурской области выявили факты распространения в соцсетях ложной информации о заражении коронавирусной инфекцией. В частности, сообщалось о заболевших на территории региона.

Одну из причастных к созданию фейков уже выявили. Ей оказалась жительница города Свободного. На женщину составлен административный материал, который передадут в суд для рассмотрения.

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.

За распространение ложной информации виновным грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Если же это делают юридические лица - от 200 до 500 тысяч.

Справка "РГ"

По последним данным, количество заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 200 тысяч человек. Скончались более восьми тысяч человек.