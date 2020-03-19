Сто лет назад в одном из старейших вузов страны - Нижегородском Государственном университете - был открыт медицинский факультет. В 1930 году он стал самостоятельным медицинским институтом, а в 1994-м получил статус академии. Его нынешнее полное имя - Приволжский исследовательский медицинский университет.

Идет операция в университетской клинике. Таких операционных сто лет назад, конечно, не было. Фото: ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России

Не скрою, у меня особое отношение к этому вузу. Я родилась и первые 25 лет прожила в Горьком - Нижнем Новгороде. После школы полсеместра училась на лечфаке этого института. Не выдержала испытания латынью и анатомкой. Ушла. Но моя старшая сестра окончила Горьковский мед. Далекое прошлое, которое не уходит. И в наши дни, когда заходит разговор о качестве медобразования, о профессионализме врачей, всегда привожу ее пример.

Так вот, моя сестра в 1941 году перешла на пятый курс Нижегородского мединститута. Тогда на врача учились пять лет. Вместе с однокурсниками проходила практику в Чкаловске, под Горьким. Там и узнала о начале Отечественной войны. Жизнь поменялась. Пятого курса не было. Студентов, за исключением беременных и с отклонениями в здоровье, направили в действующую армию. Было обещано: кто вернется, продолжит учебу и получит диплом.

Сестру определили в плавучий госпиталь. Сперва в тот, который ходил по Волге в Сталинград. Потом в тот, который ходил в Калинин. По прибытии на место сотрудники госпиталя сами собирали раненых на поле боя. Доставляли на теплоход. И теплоход возвращался в Горький, чтобы передать раненых в стационарный госпиталь. Все процедуры, в том числе и операции, проводились на борту. После окончания навигации сестру перевели в военный госпиталь. До конца войны.

Это к тому, что после четвертого курса, без диплома, она, как и ее однокурсники, уже могла, умела оперировать. Да, вернулись не все. Уцелевшим выдали дипломы. Мою сестру даже назначили заведующей Канавинским райздравотделом (один из районов города Горького. - И.К.). Так учили, такое было образование в Горьковском мединституте.

Еще один экскурс в прошлое. Поначалу, когда был не институт, а факультет, студентов принимали сразу на три курса. На первый - школьников, на второй - студентов биологического факультета. А на третий - тех, у кого было образование в объеме фельдшерской школы. Тогда на медицинской вузовской скамье оказалось немало самых разновозрастных студентов - от 17 до 40 лет.

С каждым из этих людей связаны самые яркие страницы истории не только вуза, но и всего отечественного здравоохранения

В юбилей грех не назвать тех, кто в разные годы рулил этим вузом. Рулил - показало время - успешно. Так, с 1937 по 1940 г. его возглавлял Иван Кочергин. Известное обеззараживание рук хирурга по способу Спасокукоцкого-Кочергина имеет к Ивану Георгиевичу прямое отношение. Профессор Константин Никулин возглавлял вуз с 1940 по 1945 год. Как раз в ту пору, когда в нем училась моя сестра. Кстати, за время войны институт выпустил 1848 врачей. В вузе есть стипендия для студентов имени профессора Никулина.

А вот с 1951 по 1952 год на этом посту был профессор Николай Блохин. Выдающийся ученый, онколог, организатор, основатель, создатель онкоцентра на Каширском шоссе в Москве. Я впервые увидела Николая Николаевича, когда он в начале послевоенных годов, вернувшись из командировки в США, выступал в разных аудиториях, рассказывал о поездке.

Годы прошли, но впечатление громадного интеллекта, эрудиции, даже того, что в те времена человек в совершенстве владел английским языком, живо по сей день. Может, еще потому, что о феномене Николая Николаевича с неизменным восхищением рассказывал отец: в госпитале, в котором он служил во время войны, не однажды оперировал Блохин. Потом уже журналистика свела с Николаем Николаевичем. Он никогда не отказывал в помощи. В нем никогда не было ни намека на некий высокий имидж.

Как-то меня попросили подготовить о нем сюжет для телепередачи. Приехала к Николаю Николаевичу на Каширу онкоцентр. Ждем съемочную группу, успели перебрать всех знакомых горьковчан. А группы нет и нет. Я вышла из директорского кабинета, чтобы позвонить - это была эпоха без мобильников: в чем дело, где группа? Мне ответили: "Группа задерживается. Пусть Блохин подождет". Группу дождались. Передача состоялась. Но меня поразило терпение, корректность Николая Николаевича. Хотя горечь от поведения коллег осталась.

Когда в сентябре 2017 года к Нижегородской медакадемии был присоединен Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России, включавший два института - Институт травматологии и ортопедии и Институт педиатрии, образовался Приволжский исследовательский медицинский университет. Впервые вуз обрел собственную клиническую базу на 470 коек.

...На фасаде главного здания вуза мемориальные доски: академикам Анохину, Блохину, Королеву, Трапезникову, заслуженному деятелю науки РСФСР профессору Синицыну... И с каждым из этих людей связаны самые яркие страницы истории и самого вуза, и всего отечественного здравоохранения.

Николай Трапезников был не только полным тезкой Блохина, но и его правой рукой в онкоцентре. И после смерти Блохина центр возглавлял. Был отменным хирургом. Как и Блохин, не умел отказывать в помощи. Обладал даром общения с самыми тяжелыми пациентами, их близкими. И это не понаслышке: знала Николая Николаевича и как гостя в нашей родительской квартире, и как эксперта, автора газеты, в которой работала в те годы.

Профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Николай Синицын в 1927 году окончил медфак Нижегородского государственного университета. Заведовал кафедрой фармакологии Горьковского мединститута. Именно он впервые в мире осуществил пересадку сердца в эксперименте.

И уж раз о сердце, то никак не промолчать о том, что впервые в нашей стране операцию хирургического лечения стенокардии осуществил руководитель факультетской клиники Горьковского мединститута профессор Ефим Березов. Ефима Львовича знала. Знала и его красавицу жену - приму-балерину Горьковского оперного театра. Ефим Львович обычно присутствовал на спектаклях с ее участием с обязательной коробкой конфет в руках. Говорил, что "после спектакля балерина может себе позволить конфету". Знала и его сына - Юлия Ефимовича - тоже профессора, тоже блистательного хирурга. Он работал, жил в Москве и был членом авторского совета медицинской страницы, которую я вела когда-то.

Профессор Вадим Вогралик в 1957 году на базе Горьковской областной клинической больницы имени Семашко открыл первый в СССР кабинет акупунктуры (иглорефлексотерапии). Вогралик по праву считается основоположником российской иглорефлексотерапии.

Первый в мире ультразвуковой офтальмофрагментатор для лечения заболеваний глаз создали заведующий кафедрой глазных болезней Горьковского меда профессор Леопольд Коссовский и инженер Юрий Кравчун. Профессор Борис Шахов в 1980 году впервые в СССР провел операцию эндоваскулярной эмболизации внутрипеченочного кровотечения. А Михаил Колокольцев впервые в СССР создал клеевой барабанный дерматом - прибор для взятия кожи.

И никак в столетний юбилей без Бориса Королева. Да, кардиохирург Королев ныне известен всемирно. Это он осуществил первую в российской провинции операцию на сердце. Бориса Алексеевича уважали, любили мои земляки. Хождение во власть, депутатский мандат ничуть не изменили удивительно доброжелательное отношение Бориса Алексеевича к людям, к пациентам особенно. Он до последних дней своей жизни оставался образцом российского интеллигента, великого ученого, врача. Имя Королева носит кафедра госпитальной хирургии ПИМУ, введена стипендия его имени. В городской больнице N 5 в его честь тоже установлена мемориальная доска. Его имя присвоено основанному им кардиоцентру. Носит имя Бориса Алексеевича лицей N 28, где проводятся медицинские "Королевские чтения". Один из самых красивых в Нижнем Новгороде - бульвар имени академика Королева.

Готовя эту публикацию, поговорила с Ниной Комаровой - педиатром, вдовой Бориса Алексеевича. Они прожили вместе 47 лет. Нина Ивановна вторая жена академика. Первая рано ушла из жизни. И детей от первого брака - двух сыновей и дочь - вместе с Борисом Алексеевичем воспитала она. Сыновья стали хирургами, дочь - кардиолог-терапевт.

- У нас восемь внуков и восемнадцать правнуков, - похвасталась Нина Ивановна. - Связь с институтом сохраняется. А на бульваре имени мужа бываю нечасто: далеко от дома, где живу. Силы уже не те. А студенты, говорят, заглядывают часто.

Наверное, закономерно, что будущие медики любят приходить на этот бульвар. Есть, видимо, некая неведомая нам сила притяжения. Но ни в коем случае это не уход в прошлое, в прошлые заслуги и достижения. И в наше время научные достижения нижегородских медиков и биологов признаются не только среди коллег, но и на государственном уровне. Так, премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год присуждена научному сотруднику вуза Марине Ширмановой. Ее исследования, изучения онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo стали инновационными как для российской, так и для мировой науки.

А недавно экспертом, автором нашей газеты стал доктор медицинских наук хирург Роман Комаров. Ему чуть за сорок. Он соавтор (вместе с академиком РАН Юрием Беловым) двух фундаментальных трудов по острейшим проблемам современной хирургии. Практически каждый день Роман проводит так называемые одномоментные операции. Без преувеличения, уникальные: удается сразу избавить пациента и от злокачественной опухоли, и от тяжелейшей сердечной патологии. Роман Комаров выпускник Нижегородского меда.

Традиции нижегородского медицинского образования - не в прошлом. Они живы, они продолжаются.

Прямая речь

Ректор ПИМУ Николай Карякин: Наши выпускники одни из самых востребованных в системе здравоохранения. Фото: ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России

Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук:

- Сегодня в вузе семь факультетов: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, факультет международного медицинского образования, где преподавание ведется на английском языке. А еще факультеты высшего сестринского образования, дополнительного профессионального образования и подготовки специалистов высшей квалификации. На нашей базе шесть институтов, 67 кафедр. У нас 3000 сотрудников, более 6000 студентов, ординаторов и аспирантов. В том числе 1170 из 60 стран. На факультете дополнительного профессионального образования каждый год повышают квалификацию более 13 000 человек.

Наши выпускники одни из самых востребованных в системе здравоохранения. Мы развиваем связи с другими - не только медицинскими - исследовательскими, научными центрами. Это позволяет реализовывать междисциплинарные разработки, внедрять их результаты в учебный процесс, клиническую деятельность. Например, с Институтом прикладной физики РАН, Институтом металлоорганической химии РАН, Нижегородским НИИ радиотехники. Ведь современное врачевание вбирает в себя представителей иных специальностей: физиков, математиков, биологов, радиологов... Без них теперь нельзя.