РФС и Минспорт РФ помогут развивать футбол в Мордовии

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между Мордовией, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом (РФС) подписано в Москве. В числе обозначенных в нем задач - рост числа жителей региона, занимающихся этим видом спорта, увеличение количества муниципалитетов, организующих футбольные турниры, а также оказание поддержки ФК "Мордовия".

Как сообщила пресс-служба Минспорта РФ, договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Подписи под документом поставили министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков и глава РМ Владимир Волков. Стороны объединят усилия для развития массового, любительского и профессионального футбола, а также футбольной инфраструктуры в республике, подготовки тренеров и судей, формирования регионального центра подготовки футболистов.

- В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на Чемпионате мира - 2018. Атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один. Можно с уверенностью говорить, что Мордовия - один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого еще не раскрыт, - заявил президент РФС Александр Дюков.

Он отметил, что такие соглашения планируется заключить со многими субъектами РФ - это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах.

По словам главы РМ Владимира Волкова, договор позволит объединить усилия руководства республики с огромными возможностями, имеющимися у Минспорта России и РФС.

- При подготовке к Чемпионату мира по футболу и его проведении мы получили уникальный опыт, укрепили спортивную и социальную инфраструктуру, поэтому готовы предлагать наши объекты для проведения соревнований и спортивных сборов различного уровня, - напомнил лидер региона. - В Мордовии принята Стратегия развития футбола до 2030 года, и акцент в ней сделан на детском футболе. Мы ставим задачу создать в Саранске детский футбольный центр федерального уровня, и в решении этой задачи рассчитываем на помощь Российского футбольного союза. Чтобы вывести наш футбол на новый уровень, нужны квалифицированные тренерские кадры, и здесь без поддержки РФС нам не обойтись.

Министр спорта РФ Олег Матыцин констатировал, что развитие спорта в регионах - главная цель федеральной целевой программы "Спорт - норма жизни".

- Футбол является одним из самых популярных видов, которым увлекаются люди всех возрастов. Уверен, наша совместная работа на благо футбола в Мордовии будет продуктивной, - подытожил Матыцин.