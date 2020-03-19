Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с выдачей жилищных сертификатов по программе "Молодая семья" в мордовском городе Рузаевка. Супруги Александр и Ирина Гладышевы за пять лет так и не дождались субсидии, а потом и вовсе были вычеркнуты из списков участников. Зато некоторым счастливчикам удалось стать обладателями новых квартир в обход очереди. По заявлению Гладышевых было возбуждено уголовное дело, которое дважды закрывалось. В почти детективной истории разбиралась корреспондент "РГ".

Чиновники посоветовали развестись

...В маленькой "трешке" на втором этаже "хрущевки" они живут вчетвером: Александр, Ирина и двое сыновей - одиннадцатилетний Вова и шестилетний Андрюша. Свое первое собственное жилье супруги купили в ипотеку полтора года назад, когда уже потеряли надежду на государственную субсидию.

- Участниками программы "Молодая семья" мы стали в 2014-м. Какие у нас были жилищные условия тогда? Никаких - 12 лет мыкались по съемным квартирам, - пожимает плечами глава семейства. - Нас признали нуждающимися в жилье, поставили на очередь под номером 790...

Шли годы, а Гладышевым с детьми по-прежнему оставалось лишь мечтать о новоселье, переезжая из одних арендуемых "хором" в другие.

- Знакомые удивлялись: а почему вы так долго ждете? Мол, другие-то уже получили сертификат, хотя на учет встали позже вас. Некоторые даже хвалились своим "умением жить", рассказывая, что за определенную сумму можно добиться выплаты в обход очереди. Слышать такое было, конечно, неприятно, - вспоминают супруги. - Чиновники же в ответ на вопрос по поводу затянувшегося ожидания как-то посоветовали нам... развестись. Мол, одинокая женщина с двумя детьми скорее получит помощь. Какая же мы после этого были бы семья?..

Списки участников программы в то время публиковались на сайте районной администрации - таким образом можно было следить за продвижением очереди.

- Разумеется, мы контролировали этот процесс, регулярно сверяясь, на сколько позиций вверх мы поднялись за квартал, за год. И со временем начали замечать странные вещи: в первых строках перечня претендентов на выплату стали появляться другие фамилии, которых там не было прежде, - говорит Ирина.

Кому без очереди?

Так, в 2017 году получателями субсидий вне очереди стали шесть семей, значившиеся в списках под номерами 76, 95, 122, 171, 187, 196. Последней по странному совпадению была семья сотрудницы администрации Рузаевского района. Еще одно совпадение - именно эта чиновница вела работу, связанную с учетом различных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. И именно ей досталась самая солидная социальная выплата в 841 277 рублей...

- Вот и нам все это показалось подозрительным, - разводит руками Александр. - Мы решили, что здесь должны разобраться правоохранительные органы. Два года назад, в июле 2018-го, обратились к руководителю Следственного комитета по Республике Мордовия Анатолию Ситникову.

Через месяц, в августе, по заявлению Гладышевых было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследованием занимался следственный отдел по городу Рузаевка.

Давать объяснения пришлось главе района, председателю Госкомитета по делам молодежи РМ и, разумеется, районной чиновнице, которая стала обладательницей субсидии в обход очереди. Женщина пояснила, что ежегодно сертификаты по программе "Молодая семья" в Рузаевском районе получают около 30 семей. В 2017-м ряд претендентов на выплаты по тем или иным причинам - переезд, покупка квартиры, получение жилья в наследство и т.п. - право на господдержку утратили. А кое-кто сам решил отказаться от сертификата по финансовым соображениям: как известно, госсубсидия не покрывает полностью затрат на покупку квартиры, получателям приходится вкладывать собственные сбережения. В итоге часть выделенных по программе средств осталась невостребованной. Эти деньги решили распределить среди других участников. Дополнительный список был составлен из "кандидатов на выбывание" - семей, в которых одному из супругов вскоре исполнялось 36 лет: по достижении этого возраста очередники исключаются из программы "Молодая семья". Районные власти направили соответствующее ходатайство в Госкоммолодежи РМ, которое было удовлетворено. Таким образом, администрация-де руководствовалась исключительно заботой о людях и стремлением к справедливости.

В ходе расследования был выявлен пробел в региональном законодательстве. Прикрыть лазейку для злоупотреблений удалось лишь благодаря "делу Гладышевых"

Другая сотрудница райадминистрации, составлявшая тот самый "льготный" список, также заявила, что факт выдачи коллеге сертификата вне очереди никак не связан с ее должностью: чиновница звонила и остальным участникам программы, предлагая включить их в ходатайство на получение выплаты - но все они отказались либо вовсе не брали телефонную трубку.

- Вы представляете себе такую картину - человек, нуждающийся в жилье, отказывается от сертификата на субсидию? - усмехается Александр Гладышев. - Но дело в итоге закрыли. А вскоре нашу семью исключили из списка очередников - как только супруге исполнилось 36, в мае прошлого года. На тот момент мы находились в шестой сотне претендентов.

"Состав преступления отсутствует..."

Однако прокуратуру республики доводы чиновников тоже не убедили: зампрокурора РМ Алексей Березин направил уголовное дело на дополнительное расследование. Более того - в надзорном ведомстве заинтересовались, почему годом ранее жилищные субсидии вне очереди, не имея на то законных оснований, в Рузаевке получили еще шесть семей.

В октябре 2019-го дело вновь прекратили - в связи с отсутствием в действиях фигурантов состава преступления. Как пояснили "РГ" в Следственном комитете республики, при этом был выявлен пробел в региональном законодательстве: оказалось, что в нормативных актах не прописан детально порядок замены участников программы в случае, если кто-то из них выбывал из очереди. Фактически этот вопрос был отдан на усмотрение чиновников - а значит, райадминистрация букву закона не нарушила. Прикрыть эту лазейку для злоупотреблений удалось лишь благодаря "делу Гладышевых": региональный СК вышел в Госсобрание РМ с предложением внести соответствующие поправки.

В декабре прокуратура второй раз отменила решение о закрытии уголовного дела, обратив внимание на ряд нестыковок. Так, в списках на выдачу жилищных субсидий перед чиновницей райадминистрации, получившей выплату, стояли не один, не два, а - внимание! - 99 очередников, достигших предельного для участников программы возраста. И все они, если верить фигурантам, отказались от последнего шанса получить сертификат, зная, что в следующем году потеряют это право. При этом в качестве свидетелей было опрошено лишь 24 человека. Шесть из них оказались счастливыми обладателями субсидий, а остальные 18 вообще отрицали, что им когда-либо звонили с заманчивым предложением о выдаче сертификата...

Тем временем делом Гладышевых заинтересовался Следственный комитет России. "Председатель СК поручил проверить все обстоятельства, законность и правомерность принятия процессуальных решений по ситуации об ограничении социальных гарантий молодой семье в городе Рузаевка Республики Мордовия", - сообщила пресс-служба ведомства.

- Хочу попасть на личный прием к Александру Бастрыкину, - поделился планами Александр Гладышев. - Нет, не из-за себя: ну не дали мне субсидию - и ладно, сейчас жилье у нас, слава богу, есть. Заработаем - еще купим. Для меня сейчас дело принципа - остановить беззаконие. Ведь наш случай - не единственный. Мне звонят и пишут со всей республики. Мы планируем подготовить коллективное обращение.

Компетентно

Сергей Губанов, руководитель отдела процессуального контроля СУ СК РФ по РМ:

- Да, в ходе расследования установлено, что очередность была нарушена. Но, во-первых, никаких последствий для заявителя это не повлекло - все шесть семей, передвинутых вперед по списку, встали на учет раньше него. Во-вторых, не было установлено коррупционных или иных связей при включении этих семей в дополнительный перечень, что подтверждено также исследованиями на полиграфе, которые прошли чиновники. Что касается сотрудницы райадминистрации, получившей выплату, то она тогда была в декретном отпуске и не могла участвовать в формировании списка. И в-третьих - на тот момент ситуация не была урегулирована законодательно. По инициативе Следственного управления Госсобранием РМ внесены изменения в нормативные правовые акты. Теперь высвобождающиеся денежные средства в рамках госпрограммы распределяются исключительно в порядке общей очереди.

Уголовное дело по заявлению Гладышевых возобновлено 20 января. Прокуратура настаивает на допросе всех участников программы. Все указания надзорного ведомства будут выполнены.