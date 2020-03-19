Новости

В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 22:18
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 21:55
Растущая нефть поддержала рубль 21:51
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 21:38
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 21:26
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 21:23
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 21:19
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 21:00
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 20:50
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 21:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: Андрей Куликов/РГ Фото: Андрей Куликов/РГ
Фото: Андрей Куликов/РГ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин привлек благотворительные средства для реконструкции стадиона "Спартак" в Саратове. В четверг во время работы в своем избирательном округе Вячеслав Володин осмотрел спортивный объект.

Фото: iStock
Госдума упростила получение соцподдержки семьям с детьми

Как сообщил руководитель областной федерации конькобежного спорта Илья Хрипунов, в прошлом территория стадиона занимала около пяти гектар.

В 90-е годы значительная часть этой площади, как уже рассказывала "РГ", при попустительстве тогдашнего областного и городского руководства была отчуждена и застроена многоэтажными домами. На месте бывших теннисных площадок теперь находится рынок, который также называется "Спартак".

К счастью новые собственники не успели или, может быть, не решились застроить центральную часть стадиона с футбольным полем и трибуной. В начале прошлого десятилетия саратовский бизнесмен и депутат областной думы, который тогда владел земельным участком, после переговоров с руководством региона вернул его в госсобственность.

Все последние годы на футбольном поле зимой, по-прежнему, заливается каток, который пользуется большой популярностью у горожан. Однако трибуны стадиона с когда-то красивыми портиками и ротондами давно превратились в живописные руины. Помещения внутри трибун отрезаны от тепло- и электроснабжения и находятся в аварийном состоянии.

За все прошедшие годы средств на восстановление спортивного объекта ни в областном, ни в городском бюджете не нашлось.

Проект реконструкции городская администрация заказала только после вмешательства председателя Госдумы Вячеслава Володина, который принял решение восстанавливать стадион в рамках благотворительного проекта.

Как рассказал спикер, средства на реконструкцию уже перечислены. Восстановление спортивного объекта будет проводиться в два этапа. В этом году планируется привести в порядок основное футбольное поле и поле для тренировок. В будущем году предполагается восстановить исторический облик стадиона.

- Чтобы завершить первый этап работ в августе, необходимо приступать к ним буквально с завтрашнего дня, - подчеркнул председатель Госдумы.

Вячеслав Володин рассказал, что его удивила смета на реконструкцию стадиона представленная муниципальными чиновниками, по его словам стоимость оказалась завышена на треть. В частности, как выяснилось, работы на устройство освещения чиновники оценили в 40 миллионов рублей, в то время как на самом деле они стоят дешевле на 12 миллионов. Спикер подчеркнул, он считает, что главу Саратова Михаила Исаева ввели в заблуждение подчиненные.

В четверг в Саратове председатель Госдумы проконтролировал и ход работ по берегоукреплению, которые ведутся на полукилометровом участке набережной Волги, где предполагается устроить городской пляж. Для этого необходимо демонтировать железнодорожную линию, проходящую по берегу, а также вывезти за пределы этого участка коллектор городской ливневки.

Спорт Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год