Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин привлек благотворительные средства для реконструкции стадиона "Спартак" в Саратове. В четверг во время работы в своем избирательном округе Вячеслав Володин осмотрел спортивный объект.

Как сообщил руководитель областной федерации конькобежного спорта Илья Хрипунов, в прошлом территория стадиона занимала около пяти гектар.

В 90-е годы значительная часть этой площади, как уже рассказывала "РГ", при попустительстве тогдашнего областного и городского руководства была отчуждена и застроена многоэтажными домами. На месте бывших теннисных площадок теперь находится рынок, который также называется "Спартак".

К счастью новые собственники не успели или, может быть, не решились застроить центральную часть стадиона с футбольным полем и трибуной. В начале прошлого десятилетия саратовский бизнесмен и депутат областной думы, который тогда владел земельным участком, после переговоров с руководством региона вернул его в госсобственность.

Все последние годы на футбольном поле зимой, по-прежнему, заливается каток, который пользуется большой популярностью у горожан. Однако трибуны стадиона с когда-то красивыми портиками и ротондами давно превратились в живописные руины. Помещения внутри трибун отрезаны от тепло- и электроснабжения и находятся в аварийном состоянии.

За все прошедшие годы средств на восстановление спортивного объекта ни в областном, ни в городском бюджете не нашлось.

Проект реконструкции городская администрация заказала только после вмешательства председателя Госдумы Вячеслава Володина, который принял решение восстанавливать стадион в рамках благотворительного проекта.

Как рассказал спикер, средства на реконструкцию уже перечислены. Восстановление спортивного объекта будет проводиться в два этапа. В этом году планируется привести в порядок основное футбольное поле и поле для тренировок. В будущем году предполагается восстановить исторический облик стадиона.

- Чтобы завершить первый этап работ в августе, необходимо приступать к ним буквально с завтрашнего дня, - подчеркнул председатель Госдумы.

Вячеслав Володин рассказал, что его удивила смета на реконструкцию стадиона представленная муниципальными чиновниками, по его словам стоимость оказалась завышена на треть. В частности, как выяснилось, работы на устройство освещения чиновники оценили в 40 миллионов рублей, в то время как на самом деле они стоят дешевле на 12 миллионов. Спикер подчеркнул, он считает, что главу Саратова Михаила Исаева ввели в заблуждение подчиненные.

В четверг в Саратове председатель Госдумы проконтролировал и ход работ по берегоукреплению, которые ведутся на полукилометровом участке набережной Волги, где предполагается устроить городской пляж. Для этого необходимо демонтировать железнодорожную линию, проходящую по берегу, а также вывезти за пределы этого участка коллектор городской ливневки.