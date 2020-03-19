Корреспондент "РГ" побывал на премьере спектакля "Дети над пропастью" и узнал, как эта постановка помогает взрослым понять детей, а ребятам - самих себя.

"Такая же скотина, как все"

Небольшая темная сцена. На нее молча, уткнувшись в смартфоны, выходят подростки в черном. Только тусклый свет экранов позволяет разглядеть их лица. Одни ребята садятся на пол, другие прислоняются к стене. Все они по-прежнему погружены в гаджеты и отрешены не только от зрителей, но и друг от друга. Подобные картины мы наблюдаем каждый день.

Фото: Олег Тихонов/ РГ

Тишина. На экран позади сцены проектор начинает выводить строчки: "Меня легко припереть к стенке". "Я слабак". "Я никто". "Меня не существует". Не сразу понимаешь, что это "сообщения" детей, которые что-то пишут сейчас в своих телефонах. Нам как бы позволяют прочесть их мысли, заглянуть в сокровенный виртуальный мирок, который в наш цифрой век почти равен миру внутреннему. Так, не произнеся ни слова, юные актеры устанавливают контакт со зрителем.

Но вот луч прожектора выхватывает из темноты девочку-подростка, и она резко, словно с середины, начинает монолог: "У школы стою, курю. Вываливает толпа пацанов сопливых, лет 10-11. Ну, мат-перемат, понятно. Один кричит: "Эй! Давай Дохляка с горки катать! Ему вчера понравилось!" Валят одного, хилого, носом в лед, и ногами его гонят". Рассказывает сначала безучастно, с напускным цинизмом, а потом заводится, потому что "тетки с колясками, бабки с сумками, мужики тупорылые" проходят мимо. А завершает монолог уже криком в зал: "Ага! Давайте еще скажите, что я должна вмешаться…"

Секундная пауза, и вот уже другая девочка делится историей о том, как ее бабушка пошла на рынок и упала посреди дороги с сердечным приступом. И тоже никто не обратил внимания. Ее тело нашли только поздно вечером… "Да не бедная я! - яростно заявляет героиня, пресекая все попытки посочувствовать ей. - А такая же скотина, как все. Я бы также прошла мимо тысячи бабушек и собак. И мимо меня пройдут тоже".

Над пропастью

Только после третьего узнаваемого монолога Ленки из "Чучела" Владимира Железникова возникает ощущение, что ты имеешь дело все-таки с литературным материалом, а не с настоящими, пусть и художественно обработанными, откровениями ребят.

Действительно, весь спектакль соткан из фрагментов рассказов, стихов и даже песен. Но дети настолько органично пропускают их через себя, что воспринимаешь их именно как рассказы из жизни, болтовню и размышления вслух. Тем более что в постановке отсутствуют декорации и почти нет диалогов. Удачные режиссерские ходы придают спектаклю еще больше "документальности". Например, некоторые монологи мы смотрим на экране. Они поданы как популярные ныне среди молодежи видеоролики блогеров.

Истории у всех персонажей разные: неразделенная любовь, смерть близкого человека, конфликт с родителями, предательство. Но все эти исповеди сливаются в одну. Она о том, что, несмотря на свою колючесть, подростки одиноки, ранимы, растеряны и очень нуждаются в любви.

Черту в спектакле подводит знаменитый монолог Холдена Колфилда из романа Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Он делится с сестренкой своей странной фантазией на тему будущей профессии: "Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом - ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело - ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть".

Все началось с "Чучела"

Постановка перетекает в общение с публикой. Ее режиссер и педагог студии "Театралка" при ТЮЗе Дарья Хуртина предлагает зрителям поделиться впечатлениями, раз уже это спектакль-исповедь. Но я, воспользовавшись профессиональным положением, подталкиваю к "исповеди" самого автора. Как возник такой необычный проект?

- Пять лет назад я пришла в театральную школу, очень хотелось работать с детьми. Это нужно было мне самой, потому что все вокруг казалось пустым, я была оболочкой от человека на тот момент. И дети вернули меня к жизни, - признается она. - Мы много с ними разговаривали. Треть времени, если не больше, посвящали беседам, а не тренингам и занятиям. И так мы наговорили сначала на первый спектакль, где звучали стихи. А во втором стали читать монологи. А потом в ТЮЗе организовали студию "Театралка" и мы подумали, а почему бы нам не сделать новую версию постановки?

Если точнее, Дарья Хуртина не просто общалась со студийцами, а читала вместе с ними книги. Началось все с "Чучела". Когда педагог спросил, кому близка героиня, все подняли руку. Тогда режиссер стала представлять на суд ребят другие произведения. Из этого материала и стала прорастать идея спектакля. А идейным стержнем постановки стал культовый роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

- Я очень его люблю, - говорит Дарья. - Он всегда у меня ассоциировался с собой, мне тоже хочется "ловить" этих детей на краю пропасти.

"Они себя очень ругают"

Так почему же играют в нем именно дети из многодетных малообеспеченных семей и сирот, живущих с опекунами? Дело в том, что проект сразу был задуман как социальный. Хуртина сначала намеревалась привлечь к нему воспитанников приютов, но с госучреждениями было сложно договориться, слишком много бюрократических препон. Тогда обратились к благотворительным фондам, и те помогли набрать ребят из числа своих подопечных.

- Мы хотели позвать детей, у чьих родителей нет возможности оплачивать студии. Это довольно дорогое удовольствие в Казани, - поясняет режиссер. - И наша цель не столько научить их театральному искусству, мы из них актеров не делаем, сколько подружить их между собой и подружиться с ними. Подчас нужно, чтобы рядом с детьми был компетентный взрослый, которому бы они доверяли. Во время репетиций этого спектакля практически каждый ребенок поделился со мной своей историей. Они открываются не только мне, но и друг другу. У них появляется смелость высказывать то, что они чувствуют. А это очень важно. Но самое главное для меня - убедить их в собственной значимости, потому что они очень себя ругают. Каждый раз я слышу: "Я тупая", "Я некрасивая", "Я бездарный". И мне хочется возразить: "Да вы классные, ребята, смотрите, как вы тонко чувствуете людей! Как вам удаются эти тяжелые монологи!"

Дарья Хуртина уверена, что все мы как можно чаще должны говорить своим близким: "Береги себя, пожалуйста". Или предупреждать: "Остановись, что ты делаешь?!" Причем эта фраза адресована, скорее, взрослым людям. Они нередко в сложных ситуациях перекладывают ответственность на детей. Собственно, такое послание и звучит со сцены.

- Мы хотим бороться с безразличием и цинизмом, - поясняет режиссер. - Если этот спектакль нашел у вас отклик в душе, значит, у нас все получилось.

Прямая речь

Амир Хайруллин, 20 лет, актер (Холден Колфилд "Над пропастью во ржи")

- В студии я занимаюсь с 15 лет. Если бы в свое время не попал сюда, то меня, возможно, уже не было бы. Я находился тогда в сложной ситуации. Самая первая версия этой студии больше напоминала объединение людей по интересам. А в дальнейшем это переросло во что-то серьезное. Мы выходим на сцену не для самоудовлетворения, а чтобы помочь другим людям и себе.

Диана Пантелеева, 14 лет, актриса (Ленка "Чучело")

- Я всего пару месяцев в студии. История героини "Чучела" очень близка мне. Я сама переживала подобное. Но роль давалась нелегко, требовалось много сил, чтобы достичь такого эмоционального пика. Мне кажется, за время занятий, я стала лучше чувствовать окружающих, понимать их проблемы, научилась слушать.