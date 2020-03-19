В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Оренбуржье: диагноз подтвердился у жителя Бузулука. Недавно мужчина с семьей путешествовал по Европе.

Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства области, сейчас пациент находится в боксированной палате под наблюдением врачей. Состояние больного удовлетворительное, пневмонии нет. Его семья в целях профилактики помещена на карантин.

В своем обращении к жителям региона губернатор Оренбуржья Денис Паслер напомнил, что с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

- У нас есть данные об оренбуржцах, которые вернулись из других стран за последние две недели. Все службы оказывают необходимую помощь, но и оренбуржцы должны быть предельно внимательны к себе и окружающим. При любом недомогании не ждите - вызывайте врача на дом. Следите за состоянием детей и пожилых людей. Нам всем необходимо минимизировать риски распространения инфекции. Вместе мы справимся, - заявил Паслер.

По данным областного минздрава, в регионе имеется необходимый запас лекарств, в медучреждениях есть все для работы и приема пациентов.

На сегодня под наблюдением находится 491 человек, прибывший из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медработников в течение 14 дней.

Девять человек помещены в инфекционные стационары. Четверо из них - с симптомами ОРЗ в удовлетворительном состоянии, пятеро - здоровые контактные.

Контакт

С 17 марта минздрав Оренбуржья запустил дополнительный телефон "горячей линии" 8 (3532) 44-00-03 для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. По этому номеру можно передать сведения о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию.