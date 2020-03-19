Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита"

В Казани с коронавирусом был госпитализирован гражданин Франции. Им оказался волейболист клуба "Зенит-Казань" и французской сборной Эрвин Нгапет.

О том, что заразившимся коронавирусом оказался именно 29-летний чемпион Европы и двукратный триумфатор Мировой лиги Нгапет, сообщает осведомленный источник "Бизнес Online".

Французский легионер "Зенита" стал первым заразившимся в Казани. Об этом стало известно еще 17 марта. Прибывший в Казань мужчина находился в самоизоляции и на выходил на улицу. После того, как появились симптомы коронавируса, игрок обратился за помощью к медикам и был госпитализирован.

В четверг стало известно, что гражданин Франции чувствует себя хорошо, у него нет температуры.