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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Алтайский край готов увеличить выпуск продовольствия из-за растущего спроса на продукты
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
Из-за опасности распространения коронавируса, закрытия границ и возможного введения карантина многие россияне стали закупать продовольствие про запас - крупы, консервы, макароны. Чтобы повышенный спрос не привел к дефициту и росту цен, минсельхоз России поручил регионам следить за наличием продуктов и ценами на них, создать запасы основных продуктов минимум на два месяца и постараться увеличить их производство.

В Алтайском крае паники пока нет, и полки магазинов не пустуют. Хотя ретейлеры подтверждают, что спрос на продукты с длительным сроком хранения заметно вырос. "Покупатели стали брать муку мешками, большие упаковки макарон и круп", - сообщили представители одной из крупных торговых сетей.

Сибиряки начали запасать продукты

В регионе сейчас формируют оперативный штаб, который будет следить за ценами, контролировать запасы продовольствия и решать вопросы наращивания производства. В региональном минсельхозе корреспондента "РГ" заверили, что имеющихся в крае запасов хватит на два с лишним месяца. Как крупный агропромышленный регион, Алтайский край располагает большой сырьевой базой для выпуска пищевых продуктов, и перерабатывающая промышленность еще не исчерпала свой производственный потенциал. "Так что своевременное снабжение населения основными продуктами будет обеспечено", - подчеркивают в ведомстве.

У многих перерабатывающих предприятий есть резервы для того, чтобы быстро увеличить производство и удовлетворить возможный рост спроса на продукты не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири. В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщили, что сейчас загрузка производственных мощностей по многим ключевым продовольственным товарам не превышает шестидесяти процентов. А это значит, что край может в сжатые сроки значительно увеличить объемы выпуска продовольственных товаров. По некоторым позициям - в полтора-два раза.

В частности, предприятия региона готовы в полтора раза нарастить производство муки, выдавая на-гора дополнительно еще до полумиллиона тонн этой продукции. Макаронных изделий в крае можно выпускать на тридцать тысяч тонн больше, нерафинированных растительных масел - почти на пятьдесят тысяч тонн. Есть существенные резервы и по сливочному маслу, мясу, колбасе, поскольку имеющиеся в крае мощности по производству, например, мяса и субпродуктов пока используются только на 25 процентов, колбасных изделий - на 36 процентов.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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При этом из общего объема выпускаемых сейчас в Алтайском крае пищевых продуктов для потребления внутри региона остается лишь небольшая часть. А основную массу продовольствия - более восьмидесяти процентов мукомольно-крупяной и масложировой продукции, 75 процентов сыров, до пятидесяти процентов сливочного масла - алтайские предприятия поставляют в другие регионы страны и на экспорт.

"Учитывая существующий запас зерновых и масличных культур и численность поголовья скота и птицы в Алтайском крае, можно констатировать, что возможный рост спроса на продукты будет полностью удовлетворен не только в самом регионе, но и в других субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов за счет увеличения объемов производства", - подчеркнули в Алтайпищепроме.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Во всех регионах необходимо обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Кроме того, субъекты федерации должны проработать возможность значительного наращивания объемов производства сельхозпродукции и продуктов питания в самые сжатые сроки. В настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильная. Однако министерство сельского хозяйства должно координировать усилия на федеральном и региональном уровнях, чтобы сохранить устойчивость отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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