Прогноз развития нашей экономики сильно зависит от того, что сейчас происходит в Китае и в мире в целом, но еще больше он определяется тем, что мы делаем сами.

Чтобы по-настоящему выстрелить с федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" к 2024 году и далее, России нужно уже сегодня затевать серьезные, масштабные проекты. Честно говоря, я не представляю, как выйти на заявленные объемы экспорта в сорок миллиардов долларов. На тот же китайский рынок свинины, пострадавший от африканской чумы свиней, найдется много желающих и помимо России. Насколько я понимаю, у нас разрешений на экспорт свинины в КНР пока нет.

К сожалению, мы часто пытаемся одновременно идти в прямо противоположных направлениях. С одной стороны, заявляем в качестве приоритета экспорт зерновых и масличных культур, а с другой - принимаем такие решения как повышение пошлины на семена подсолнечника и ввод квоты на экспорт зерна. Нужна последовательность в решении поставленных задач. Вот сейчас обсуждается вопрос о вовлечении в оборот дополнительных сельхозугодий - десять-двенадцать миллионов гектаров. Но даже если всю эту землю распахать и засеять, кому потом продавать урожай? Куда вывозить кормовое зерно из Пермского края, где стоит вопрос об увеличении его производства в два раза? На мой взгляд, куда актуальнее вопрос субсидирования перевозок зерна и мукомольной продукции в восточном направлении через Владивосток и порт Зарубино в Приморском крае. Это сделало бы наши экспортные поставки более конкурентоспособными.

При этом надо понимать, что ставка на экспорт означает большую зависимость от колебаний на мировом рынке. Здесь есть серьезная грань: брать на себя бремя экспортных планов или довольствоваться ограниченным, но более устойчивым спросом на внутреннем рынке? Все-таки хочется, чтобы экономика России прирастала не только Москвой, Санкт-Петербургом и Тюменью, на долю которых приходится более пятидесяти процентов всех инвестиций в основной капитал, а опять начала ориентироваться на Восток.

Региональная политика требует серьезной корректировки. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Например, принятие в прошлом году "Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года". Но надо, чтобы она выразилась в конкретных мерах - это касается и вопроса развития городов, и проектов инфраструктуры, и, что особенно важно, перестройки межбюджетных отношений. Потому что в нынешних условиях область или край от того, что на его территории реализуются федеральные нефтегазовые или аграрные проекты мало что получает с точки зрения бюджетных доходов. Более того, механизм трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности предполагает единый коэффициент для всех регионов - и Москвы, и Хакасии, и Тюмени, и Алтайского края. Понятно, что здесь необходима разумная дифференциация. В прошлом году были приняты меры по поддержке депрессивных регионов. До Курганской области деньги дошли - видимо, скоро получит их и Республика Алтай.

Проблем хватает, но определенный позитивный импульс есть. Думаю, он будет нарастать, несмотря на все сложности.