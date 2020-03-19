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19.03.2020 06:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не надо идти в разные стороны

Текст: Андрей Клепач (главный экономист ВЭБ РФ)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
Прогноз развития нашей экономики сильно зависит от того, что сейчас происходит в Китае и в мире в целом, но еще больше он определяется тем, что мы делаем сами.

Чтобы по-настоящему выстрелить с федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" к 2024 году и далее, России нужно уже сегодня затевать серьезные, масштабные проекты. Честно говоря, я не представляю, как выйти на заявленные объемы экспорта в сорок миллиардов долларов. На тот же китайский рынок свинины, пострадавший от африканской чумы свиней, найдется много желающих и помимо России. Насколько я понимаю, у нас разрешений на экспорт свинины в КНР пока нет.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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К сожалению, мы часто пытаемся одновременно идти в прямо противоположных направлениях. С одной стороны, заявляем в качестве приоритета экспорт зерновых и масличных культур, а с другой - принимаем такие решения как повышение пошлины на семена подсолнечника и ввод квоты на экспорт зерна. Нужна последовательность в решении поставленных задач. Вот сейчас обсуждается вопрос о вовлечении в оборот дополнительных сельхозугодий - десять-двенадцать миллионов гектаров. Но даже если всю эту землю распахать и засеять, кому потом продавать урожай? Куда вывозить кормовое зерно из Пермского края, где стоит вопрос об увеличении его производства в два раза? На мой взгляд, куда актуальнее вопрос субсидирования перевозок зерна и мукомольной продукции в восточном направлении через Владивосток и порт Зарубино в Приморском крае. Это сделало бы наши экспортные поставки более конкурентоспособными.

При этом надо понимать, что ставка на экспорт означает большую зависимость от колебаний на мировом рынке. Здесь есть серьезная грань: брать на себя бремя экспортных планов или довольствоваться ограниченным, но более устойчивым спросом на внутреннем рынке? Все-таки хочется, чтобы экономика России прирастала не только Москвой, Санкт-Петербургом и Тюменью, на долю которых приходится более пятидесяти процентов всех инвестиций в основной капитал, а опять начала ориентироваться на Восток.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Региональная политика требует серьезной корректировки. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Например, принятие в прошлом году "Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года". Но надо, чтобы она выразилась в конкретных мерах - это касается и вопроса развития городов, и проектов инфраструктуры, и, что особенно важно, перестройки межбюджетных отношений. Потому что в нынешних условиях область или край от того, что на его территории реализуются федеральные нефтегазовые или аграрные проекты мало что получает с точки зрения бюджетных доходов. Более того, механизм трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности предполагает единый коэффициент для всех регионов - и Москвы, и Хакасии, и Тюмени, и Алтайского края. Понятно, что здесь необходима разумная дифференциация. В прошлом году были приняты меры по поддержке депрессивных регионов. До Курганской области деньги дошли - видимо, скоро получит их и Республика Алтай.

Проблем хватает, но определенный позитивный импульс есть. Думаю, он будет нарастать, несмотря на все сложности.

Экономика АПК Экономика ВЭД Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Господдержка АПК Господдержка экспорта

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