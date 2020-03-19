Дельфийские игры в Омске перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Дельфийские игры-2020, участниками которых должны были стать молодые таланты большинства регионов страны и стран СНГ, решено перенести. Вместо 19 марта они стартуют 6 ноября.

Как сообщается на сайте Дельфийских игр, губернатор Омской области Александр Бурков и директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин приняли решение о переносе культурного проекта "Дельфийский Омск-2020" на 6-11 ноября 2020 года, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом организаторы решили обезопасить более двух тысяч человек - именно столько заявлено участников на этапе Дельфийских игр в Омске.