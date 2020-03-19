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19.03.2020 06:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сложный язык цифр

Алтайские аграрии надеются на дополнительную поддержку техперевооружения
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
В Алтайском крае начали обучать специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств современным цифровым технологиям по региональному проекту "Старшее поколение".

Алтайский край пока единственный субъект РФ, который с середины 2018 года реализует проект цифровизации сельского хозяйства. По словам замминистра цифрового развития и связи края Дмитрия Чегрова, пилотным регион стал потому, что первым в стране создал цифровую площадку для электронного документооборота в АПК. Сегодня на ней работает около трех тысяч хозяйств, оформляя в электронном виде документы на получение субсидий. "На основе нашего опыта минсельхоз России разрабатывает единую цифровую платформу для всех аграриев", - пояснил Дмитрий Чегров.

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Сейчас разработчики модернизируют площадку, чтобы с ее помощью можно было вести учет земель и материальных ресурсов, получать метеоданные, составлять паспорта полей, проводить интерактивное консультирование, знакомить сельхозпроизводителей с новейшими технологиями и новинками сельхозтехники. Создается мобильное приложение для оповещения пчеловодов о предстоящих обработках полей. А в дальнейшем сервис интегрируют с информационными платформами, позволяющими сельхозпроизводителям напрямую выходить на торговые площадки и реализовывать свою продукцию, в том числе на экспорт.

Правда, многим аграриям, привыкшим работать по старинке, сложно осваивать цифровые технологии. Для них в регионе организовали специальные курсы, где учат с помощью цифровых технологий повышать урожаи, оптимизировать затраты, правильно организовать учет в хозяйстве. За пять дней учебы в аграрном университете главы сельхозпредприятий, агрономы, специалисты инженерных служб получают максимум информации о действующей в Алтайском крае электронной системе учета земли, внедрении элементов точного земледелия. "Молодежь давно использует навигацию, карты полей и другие цифровые ресурсы. Старшему поколению сложнее осваивать технологии, поэтому такие курсы нам просто необходимы", - поясняет глава фермерского хозяйства из Алтайского края Александр Пятков.

По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, для сельхозпредприятий такое обучение сотрудников абсолютно бесплатно, поскольку курсы для людей старшего поколения "50+" организованы по нацпроекту "Демография" и финансируются из бюджета.

- Подготовка и переподготовка кадров - это серьезная господдержка, - отметила Надежда Капура. - Ведь служба занятости компенсирует не только стоимость обучения специалистов, но и проживание, проезд к месту учебы. Поэтому мы рекомендуем сельхозпредприятиям активнее пользоваться государственными программами переобучения.

Руководители хозяйств при такой поддержке готовы повышать и свою квалификацию, и квалификацию своих работников, но рассчитывают, что только учебными программами помощь в освоении цифровых технологий не ограничится. Ведь сельхозтехника с элементами точного земледелия, современные электронные сервисы и оборудование стоят немалых денег. Не каждому фермеру такие расходы под силу. "Может, дополнительная поддержка будет оказана хотя бы пилотным хозяйствам, которые первыми осваивают цифровые технологии", - высказывает предположение Алексей Гаврилов, директор сельхозпредприятия "Октябрьский", где уже не первый год "оцифровывают" производство. Но пока дополнительной помощи цифровым первопроходцам не обещают.

- Конечно, эти технологии и специализированная техника очень дорогостоящие. Но они дают существенную экономию ресурсов, затрат и, как следствие, снижение себестоимости продукции. А господдержка как раз направлена на субсидирование затрат, поэтому говорить о какой-то дополнительной помощи не совсем правильно. Напротив, при оптимизации производственных процессов и приемлемых ценах на сельхозпродукцию, сложившихся на рынке, ее объемы должны сокращаться, - пояснил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

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В частности, в этом году компенсации расходов на техперевооружение станут меньше, поскольку федеральные скидки аграриям на покупку отечественной сельхозтехники теперь будут не пятнадцать, а только десять процентов. А региональная поддержка этого направления, по словам зампреда правительства Алтайского края Александра Лукьянова, наоборот, расширится. Если в прошлые годы крестьяне могли получить на технику, собранную в крае, дополнительную скидку в десять процентов, то теперь компенсации из средств краевого бюджета распространяются на всю отечественную технику. Скидки при этом будут варьироваться: для сельхозпредприятий в степных районах - двадцать процентов, в Приобье - пятнадцать, в восточных районах края - десять процентов от стоимости техники. Правда, ужесточены условия их получения: в хозяйстве должно быть не менее семи работников, минимум 1,5 тысячи гектаров обрабатываемой земли и не менее 200 голов скота.

- В прошлом году алтайские крестьяне направили на техническое перевооружение своих хозяйств 7,5 миллиарда рублей - рекордный объем инвестиций за последние годы, - отметил Александр Лукьянов. - При этом более миллиарда руб-лей сельхозпроизводители сэкономили благодаря господдержке. Конечно, в 2018-м, когда федеральная скидка доходила до тридцати процентов, общая сумма госкомпенсаций на техперевооружение была на порядок больше. Но, несмотря на это, в 2019-м алтайские аграрии закупили в полтора раза больше сельхозтехники по этой программе, чем годом ранее. .

Справка "РГ"

В 2020 году, по данным регионального минсельхоза, более 600 миллионов рублей господдержки будет направлено на техническое перевооружение хозяйств. В целом на поддержку сельского хозяйства Алтайского края планируется выделить 3,3 миллиарда рублей, из них 790 миллионов рублей аграрии уже получили в виде компенсирующих и стимулирующих субсидий. Помимо прямого субсидирования, сохраняется льготное кредитование по ставке до пяти процентов годовых. Минсельхоз России согласовал заявки алтайских сельхозпроизводителей на 3,3 миллиарда рублей льготных кредитов.

Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Господдержка АПК

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