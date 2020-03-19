В Алтайском крае начали обучать специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств современным цифровым технологиям по региональному проекту "Старшее поколение".

Алтайский край пока единственный субъект РФ, который с середины 2018 года реализует проект цифровизации сельского хозяйства. По словам замминистра цифрового развития и связи края Дмитрия Чегрова, пилотным регион стал потому, что первым в стране создал цифровую площадку для электронного документооборота в АПК. Сегодня на ней работает около трех тысяч хозяйств, оформляя в электронном виде документы на получение субсидий. "На основе нашего опыта минсельхоз России разрабатывает единую цифровую платформу для всех аграриев", - пояснил Дмитрий Чегров.

Сейчас разработчики модернизируют площадку, чтобы с ее помощью можно было вести учет земель и материальных ресурсов, получать метеоданные, составлять паспорта полей, проводить интерактивное консультирование, знакомить сельхозпроизводителей с новейшими технологиями и новинками сельхозтехники. Создается мобильное приложение для оповещения пчеловодов о предстоящих обработках полей. А в дальнейшем сервис интегрируют с информационными платформами, позволяющими сельхозпроизводителям напрямую выходить на торговые площадки и реализовывать свою продукцию, в том числе на экспорт.

Правда, многим аграриям, привыкшим работать по старинке, сложно осваивать цифровые технологии. Для них в регионе организовали специальные курсы, где учат с помощью цифровых технологий повышать урожаи, оптимизировать затраты, правильно организовать учет в хозяйстве. За пять дней учебы в аграрном университете главы сельхозпредприятий, агрономы, специалисты инженерных служб получают максимум информации о действующей в Алтайском крае электронной системе учета земли, внедрении элементов точного земледелия. "Молодежь давно использует навигацию, карты полей и другие цифровые ресурсы. Старшему поколению сложнее осваивать технологии, поэтому такие курсы нам просто необходимы", - поясняет глава фермерского хозяйства из Алтайского края Александр Пятков.

По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, для сельхозпредприятий такое обучение сотрудников абсолютно бесплатно, поскольку курсы для людей старшего поколения "50+" организованы по нацпроекту "Демография" и финансируются из бюджета.

- Подготовка и переподготовка кадров - это серьезная господдержка, - отметила Надежда Капура. - Ведь служба занятости компенсирует не только стоимость обучения специалистов, но и проживание, проезд к месту учебы. Поэтому мы рекомендуем сельхозпредприятиям активнее пользоваться государственными программами переобучения.

Руководители хозяйств при такой поддержке готовы повышать и свою квалификацию, и квалификацию своих работников, но рассчитывают, что только учебными программами помощь в освоении цифровых технологий не ограничится. Ведь сельхозтехника с элементами точного земледелия, современные электронные сервисы и оборудование стоят немалых денег. Не каждому фермеру такие расходы под силу. "Может, дополнительная поддержка будет оказана хотя бы пилотным хозяйствам, которые первыми осваивают цифровые технологии", - высказывает предположение Алексей Гаврилов, директор сельхозпредприятия "Октябрьский", где уже не первый год "оцифровывают" производство. Но пока дополнительной помощи цифровым первопроходцам не обещают.

- Конечно, эти технологии и специализированная техника очень дорогостоящие. Но они дают существенную экономию ресурсов, затрат и, как следствие, снижение себестоимости продукции. А господдержка как раз направлена на субсидирование затрат, поэтому говорить о какой-то дополнительной помощи не совсем правильно. Напротив, при оптимизации производственных процессов и приемлемых ценах на сельхозпродукцию, сложившихся на рынке, ее объемы должны сокращаться, - пояснил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

В частности, в этом году компенсации расходов на техперевооружение станут меньше, поскольку федеральные скидки аграриям на покупку отечественной сельхозтехники теперь будут не пятнадцать, а только десять процентов. А региональная поддержка этого направления, по словам зампреда правительства Алтайского края Александра Лукьянова, наоборот, расширится. Если в прошлые годы крестьяне могли получить на технику, собранную в крае, дополнительную скидку в десять процентов, то теперь компенсации из средств краевого бюджета распространяются на всю отечественную технику. Скидки при этом будут варьироваться: для сельхозпредприятий в степных районах - двадцать процентов, в Приобье - пятнадцать, в восточных районах края - десять процентов от стоимости техники. Правда, ужесточены условия их получения: в хозяйстве должно быть не менее семи работников, минимум 1,5 тысячи гектаров обрабатываемой земли и не менее 200 голов скота.

- В прошлом году алтайские крестьяне направили на техническое перевооружение своих хозяйств 7,5 миллиарда рублей - рекордный объем инвестиций за последние годы, - отметил Александр Лукьянов. - При этом более миллиарда руб-лей сельхозпроизводители сэкономили благодаря господдержке. Конечно, в 2018-м, когда федеральная скидка доходила до тридцати процентов, общая сумма госкомпенсаций на техперевооружение была на порядок больше. Но, несмотря на это, в 2019-м алтайские аграрии закупили в полтора раза больше сельхозтехники по этой программе, чем годом ранее. .

Справка "РГ"

В 2020 году, по данным регионального минсельхоза, более 600 миллионов рублей господдержки будет направлено на техническое перевооружение хозяйств. В целом на поддержку сельского хозяйства Алтайского края планируется выделить 3,3 миллиарда рублей, из них 790 миллионов рублей аграрии уже получили в виде компенсирующих и стимулирующих субсидий. Помимо прямого субсидирования, сохраняется льготное кредитование по ставке до пяти процентов годовых. Минсельхоз России согласовал заявки алтайских сельхозпроизводителей на 3,3 миллиарда рублей льготных кредитов.