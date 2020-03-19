Антропогенная нагрузка на окружающую среду с каждым годом усиливается, а задача сохранить природные ресурсы, обеспечить их рациональное использование и восстановление становится все актуальнее. Всемирный день воды, который по решению ООН отмечается ежегодно 22 марта, для специалистов Верхне-Обского бассейнового водного управления (БВУ) - не только профессиональный праздник, но и повод напомнить о том, что необходимо для сбережения сибирских рек и озер.

Как территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обское БВУ предоставляет гос-услуги и осуществляет управление федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Самый населенный регион в этом списке - Новосибирская область - достаточно хорошо обеспечен поверхностными водными ресурсами. Их общий объем составляет 64,7 кубических километра. Основные водные объекты - река Обь (ее протяженность на территории Новосибирской области - около 400 километров) и Новосибирское водохранилище (длиной 183 километра при средней ширине 5,9 километра).

Одной из важнейших проблем в области является ухудшение экологического состояния водных объектов, особенно малых рек. К этому приводит длительное использование грязных технологий в промышленности и сельском хозяйстве, сброс недостаточно очищенных коммунальных стоков, несоблюдение установленного режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Поэтому, отмечают специалисты, необходимо реконструировать и увеличивать мощности очистных сооружений - в частности, для сброса ливневых и талых вод в Новосибирске.

К важным проблемам в сфере водных ресурсов относятся также наводнения и подтопление территорий. Это непосредственно связано с застройкой пойменных территорий. В связи с чем необходимо строить новые и реконструировать существующие объекты инженерной защиты населенных пунктов.

В этом году, по прогнозам гидрологов, паводковая ситуация на юге Западной Сибири будет особенно сложной. Полпред президента России в СФО поручил заблаговременно начать и усилить меры подготовки к прохождению паводка.

Верхне-Обское БВУ совместно с территориальными органами МЧС России и Ростехнадзора, министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводит обследования готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводка. А также совместно с Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора в водоохранных зонах и зонах возможного затопления определяет потенциальные источники загрязнения воды, во взаимодействии с межведомственной рабочей группой по регулированию режима работы Новосибирского водохранилища осуществляет пропуск паводковых вод через Новосибирскую ГЭС.

Серьезную обеспокоенность вызывает разрушение берегов Новосибирского водохранилища, вызванное воздействием волн и ветра. Ущерб от потери земли и леса, заиление водоема и негативные экологические последствия для плотно заселенной прибрежной территории сделали исключительно актуальной задачу береговой защиты. На водохранилище было построено более сорока километров берегозащитных сооружений, из них около двадцати километ-ров находятся в оперативном управлении филиала "ВерхнеОбьрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз". Это девять объектов (два на левом берегу и семь на правом), которые надежно выполняют свои функции, в том числе благодаря текущим и капитальным ремонтам. Но эти сооружения защищают только часть берегов водохранилища, подвергающихся разрушению. Специалисты "Верхне-Обьрегионводхоза" систематически проводят обследования берегов для выявления участков, где требуются новые работы по их укреплению. Материалы об объемах фактического разрушения берегов водохранилища и возможных последствиях, а также предложения по проектированию и строительству новых защитных сооружений ежегодно направляются в Росводресурсы.

Предоставление права пользования водными объектами - одно из направлений деятельности Верхне-Обского БВУ (по Новосибирскому водохранилищу) и министерства природных ресурсов Новосибирской области. Специалисты ведут постоянный мониторинг, собирая и обобщая информацию о выполнении условий правоустанавливающих документов. При обнаружении недобросовестных водопользователей сведения о нарушениях передаются в контрольно-надзорные органы. Выявляют и нелегитимных водопользователей, с которыми также проводится работа - в прошлом году десять таких нарушителей оформили необходимые документы.

На конец 2019 года в государственном водном реестре было зарегистрировано 310 договоров водопользования, 200 решений о предоставлении водных объектов в пользование и 48 лицензий на водопользование. В том числе 21 договор и 66 решений оформлено в прошлом году. Большинство договоров (272) заключается для использования акватории, решений (118) - на сброс сточных вод.

Фактическая сумма поступлений в федеральный бюджет платы за пользование водными объектами в 2019 году при плане 253,042 миллиона рублей составила 291,948 миллиона. При этом значительные средства федерального бюджета направляются на охрану водных объектов Новосибирской области в виде субвенций. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводит работы в рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Они включают очистку водных объектов (озер Довольное в Доволенском районе и Половинное в Краснозерском районе, реки Багана в черте села Довольное) от донных отложений, гниющей органики и биогенных элементов, а также восстановление кислородного режима и механизмов биологического самоочищения. Все это позволит значительно улучшить состояние водных объектов.

В прошлом году в Новосибирской области проводились мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Омь от села Крещенское до города Куйбышева, работы по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта) реки Обь на территории Новосибирска, Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Болотнинского районов Новосибирской области. В 2020 году будут проводиться работы по определению местоположения границ водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне озера Чаны. Это способствует предотвращению загрязнения, засорения и истощения водных объектов, сохранению животного и расти-тельного мира.

На сегодняшний день установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос Новосибирского водохранилища, рек Иня, Ельцовка, Плещуха (Плющиха), Тула, Каменка, Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я, Камышенка, Омь, Камышенского пруда. Сведения о них внесены в Государственный водный реестр.

Еще одно важное направление - установление границ зон затопления и подтопления, для которых предусмотрен ряд ограничений. В 2018-2019 годах областным министерством природных ресурсов и экологии на средства регионального бюджета такие работы были проведены на реках Обь, Бердь, Иня, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара.

Цифра

64,7 кубических километра составляет общий объем поверхностных водных ресурсов в Новосибирской области.

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