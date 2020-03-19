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19.03.2020 09:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Красноярские ученые нашли решение проблемы древесных отходов

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Сибирского госуниверситета науки и технологий (Красноярский край) разработали технологию экологичной заготовки древесины. Горы отходов, которые остаются после лесорубов и загрязняют окружающую среду, теперь превратятся в источник ценного сырья.

- Правильнее оставшийся на лесосеке материал щепу и опилки называть не отходом, а вторичным ресурсом, ведь на его основе можно получить массу полезных продуктов. Ценным ресурсом является хвойная мука, применяемая в качестве витаминов в сельском хозяйстве, фармакологии и в парфюмерии, - рассказал руководитель проекта Александр Мохирев.

Фото: iStock
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Серьезный прорыв сулят созданные красноярскими учеными мобильные машины позволяющие перерабатывать древесные отходы прямо на лесосеке. Затем их в полевых условиях упаковывают в герметичные пакеты, обеспечив тем самым сохранность качества во время транспортировки.

Особо важно, что установка позволяет измельчать древесную зелень еловых без предварительной сушки.Тем самым сокращается затраты времени на переработку и уменьшается стоимость продукции, отмечает Александр Мохирев.

По оценкам ученых, новая технология даст возможность утилизировать до 92 процентов всех отходов лесозаготовителей.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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