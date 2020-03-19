Красноярские ученые нашли решение проблемы древесных отходов

Сотрудники Сибирского госуниверситета науки и технологий (Красноярский край) разработали технологию экологичной заготовки древесины. Горы отходов, которые остаются после лесорубов и загрязняют окружающую среду, теперь превратятся в источник ценного сырья.

- Правильнее оставшийся на лесосеке материал щепу и опилки называть не отходом, а вторичным ресурсом, ведь на его основе можно получить массу полезных продуктов. Ценным ресурсом является хвойная мука, применяемая в качестве витаминов в сельском хозяйстве, фармакологии и в парфюмерии, - рассказал руководитель проекта Александр Мохирев.

Серьезный прорыв сулят созданные красноярскими учеными мобильные машины позволяющие перерабатывать древесные отходы прямо на лесосеке. Затем их в полевых условиях упаковывают в герметичные пакеты, обеспечив тем самым сохранность качества во время транспортировки.

Особо важно, что установка позволяет измельчать древесную зелень еловых без предварительной сушки.Тем самым сокращается затраты времени на переработку и уменьшается стоимость продукции, отмечает Александр Мохирев.

По оценкам ученых, новая технология даст возможность утилизировать до 92 процентов всех отходов лесозаготовителей.