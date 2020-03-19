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19.03.2020 06:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Что посеешь...

Почему Омская область ежегодно теряет четверть потенциального урожая
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
В Омской области проведут соревнования ведущих селекционеров страны. Об этом на совещании в столице региона сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза РФ Роман Некрасов. Область, относящаяся к основным аграрным регионам страны, ежегодно теряет около одного миллиона тонн зерна из-за несовершенных аграрных технологий. Проведение конкурса должно помочь решить одну из проблем - качественного семенного фонда.

Другая проблема - состояние почвы.

- В Омской области 625 тысяч гектаров пашни требуют известкования, при этом государственными субсидиями можно компенсировать до 90 процентов затрат, - отметил Роман Некрасов. - Но пока на этот вид поддержки не подано ни одной заявки.

Стоит сказать, что омские аграрии вносят всего 4,4 килограмма удобрений на один гектар, тогда как в Красноярском крае этот показатель составляет 12,3 килограмма, а в среднем по России - 21,5.

Фото: Мигель Кандела/РИА Новости
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Состояние почвы отражается и на выращиваемых в регионе овощах.

- Дефицит полезных веществ в них, согласно данным наших исследований, колеблется от 15 до 85 процентов, - констатирует главный диетолог Омской области Денис Турчанинов. - В результате жители страдают гиповитаминозами и микроэлементозами. А недостаток кальция, йода, железа, селена и других веществ влияет на развитие заболеваний сердца, сосудов, новообразований, появление избыточного веса.

Вместе с тем сельскохозяйственный потенциал региона весьма высок. В Омской области немало передовых хозяйств, в которых урожайность зерновых превышает восемнадцать центнеров с гектара. В итоге в регионе ежегодно собирают не менее трех миллионов тонн зерна. Половину вывозят за пределы региона, в том числе на экспорт. В прошлом году он вырос на семнадцать процентов и принес 191,9 миллиона долларов. В этом году поставки планируют увеличить. Однако на зарубежных рынках пользуется спросом пшеница с содержанием протеина не менее 12,5 процента. На скудной земле и с семенами четвертой репродукции такую не вырастить.

Специалисты рекомендуют аграриям проводить агрохимическое обследование почвы, пользуясь господдержкой. Но пока обследовано лишь пятнадцать процентов возделываемых земель.

Часть пашни регион теряет из-за переувлажнения. Так, в прошлом году из-за аномального количества осадков в одиннадцати районах Омской области был введен режим ЧС. Много земли просто не используется, хотя на возвращение ее в оборот также выделяются бюджетные средства. В 2019-м в регионе разработали соответствующую дорожную карту, но желающих стать участниками программы оказалось немного.

Между тем

С этого года вместо трех действовавших ранее госсубсидий (единой региональной, несвязанной погектарной и на литр молока) сельхозпроизводители получают две - компенсирующую и стимулирующую. Компенсирующая субсидия направлена на общую поддержку АПК, стимулирующая - на развитие приоритетных направлений аграрного производства в каждом регионе. При этом часть компенсирующей субсидии будет направляться только на финансирование расходов хозяйств на агрострахование.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в прошлом году договоры агрострахования в регионе оформили 58 сельхозпроизводителей, на долю которых приходится 33 процента общего поголовья скота и 14,8 процента посевных площадей. Госсубсидии составили 51 миллион рублей, при этом многие хозяйства получили стопроцентное возмещение стоимости страховки. По объему страхования в растениеводстве Омская область заняла второе место среди регионов России. В 2020-м общая сумма субсидий вырастет до 55 миллионов рублей, из которых 47 миллионов - средства федерального бюджета.

Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Господдержка АПК

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