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19.03.2020 06:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Капитал есть - ремонта нет

Несмотря на избыток средств, сибирские регионы не выполняют собственные планы
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
Около тридцати миллиардов рублей, собранных с жителей Сибири в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, на сегодняшний день остаются невостребованными. Несмотря на то что в регионах есть проблемы с собираемостью средств, работы уже обеспечены деньгами как минимум на год. Тем не менее планы капремонта не выполняются практически повсеместно, а там, где рапортуют о стопроцентном выполнении, нередко просто занижают необходимые объемы работ.

В прошлом году в регионах СФО капитальный ремонт провели в 5,5 тысячи многоквартирных домов, при этом план, который сами себе установили региональные власти, полностью был выполнен только в республиках Алтай и Тыва, а также в Алтайском крае. По словам полпреда президента России в СФО Сергея Меняйло, антирекорд установила Иркутская область, где отремонтировано всего 36 процентов от запланированного количества домов. Красноярский край, несмотря на мощный строительный комплекс, тоже в отстающих - 72 процента от плана.

Фото: GettyImages
"РГ"-советы: Как справиться с капремонтом многоквартирного дома

Впрочем, при высоких показателях выполнения плана оба алтайских региона, как и Тува, а также Томская область, отнюдь не лидеры по физическим объемам работ. Да и в среднем по округу региональные программы капремонта охватывают примерно треть нуждающегося в обновлении жилого фонда. Неудивительно, что деньги, собранные с жильцов, остаются невостребованными. По итогам прошлого года на счетах региональных фондов капремонта "зависло" около восемнадцати миллиардов рублей, хотя взносов было собрано на миллиард меньше.

- Но не стоит забывать, что еще тринадцать миллиардов рублей лежит на специальных счетах, - подчеркивает замдиректора департамента стратегических проектов минстроя России Андрей Чибисов. - Эти средства, по сути, переведены из реального сектора в банковский. Там их "съедает" инфляция. Эти деньги нужно вернуть в коммунальное хозяйство.

Чтобы все-таки освоить собранные средства, регионы Сибири будут увеличивать планы капремонта минимум в ближайшие три года. Например, по словам зампредседателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, краевые власти в течение трех лет намерены снизить рекордный для Сибири остаток на счетах фонда в 9,2 миллиарда рублей до 246 миллионов. В Иркутской области на счетах регфонда осталось 4,5 миллиарда рублей, и здесь тоже намерены пустить их в дело.

Но, как показывает практика, одного планирования недостаточно. Ведь уже перенесены сроки капремонта около 1400 домов. Да и выполненные работы нередко вызывают нарекания. Сегодня в СФО на контроле властей находится 48 домов, где выявлено низкое качество ремонта: 34 - в Красноярском крае, десять - в Новосибирской области, три - в Омской области, один - в Хакасии.

- Одной из ключевых проблем остается отсутствие квалифицированного управления системой, - отмечает первый заместитель генерального директора ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Владимир Талалыкин. - До сих пор в ряде регионов контракты на этот год еще не заключены. А должно быть иначе: в марте мы уже должны знать, что предстоит в 2021 году - какие объекты, кто подрядчики, что с проектной документацией. Нужно создавать конвейер.

Хотя в регионах есть проблема с освоением собранных денег, взносы тоже собираются нелегко. Объем совокупной задолженности по итогам прошлого года достиг 15 миллиардов рублей.

Кузбасс и вовсе оказался единственным регионом СФО, где упали все показатели выполнения программы капремонта, в том числе до 85 процентов снизилась собираемость взносов. Как поясняет министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Валерий Ивлев, это связано с тем, что по поручению губернатора идет кардинальная перестройка сферы.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фонд содействия реформированию ЖКХ хочет взять под контроль капремонт

- Изменилась система контроля: теперь в нее вовлечены общественность, депутаты, представители ОНФ, - отметил чиновник. - К тому же раньше у нас был один из самых низких тарифов на капремонт - 4,13 рубля, а теперь - 6,71 рубля. Мы провели публичные слушания, большую работу с населением, ведь прежних взносов не хватало на выполнение программы.

Очевидно, что сегодня контроль реализации программ в регионах недостаточный. Неслучайно прокуратурой выявлены факты незаконного включения в программы жилых домов, которые по факту признаны аварийными и должны быть снесены, а вовсе не отремонтированы. Более того, в списки попадали даже несуществующие дома.

По словам начальника управления Генпрокуратуры России по СФО Владимира Токарева, выявлены факты нарушений при оформлении подрядными организациями актов выполненных работ. При этом в ряде случаев у региональных фондов капремонта не было замечаний. Так, в Иркутской области региональным фондом оплачен ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в одном из многоквартирных домов. Однако фактически работы подрядная организация не проводила, так как в доме вообще не предусмотрено горячее водоснабжение.

Прямая речь

Максим Федорченко, координатор Национального объединения строителей по СФО:

- Нам нужно разработать типовую рекомендуемую форму контракта на проведение капремонта, которая будет защищать заказчика, но и не станет ущемлять интересы подрядчика. Ведь это, как правило, микробизнес. К сожалению, контракты, которые составляются фондами капитального ремонта, оформлены таким образом, что на них разоряются даже добросовестные компании. Всему виной - штрафы, неустойки. Где-то, к примеру, работников не допускает на объект ТСЖ или управляющая компания, а подрядчик потом платит штрафы за срывы сроков. Плюс кому-то дают авансы, а кому-то нет, нередко отодвигаются сроки платежей. Нужно привести форму контракта к единому знаменателю.

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