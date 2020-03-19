В Сибирском федеральном округе вызывает нарекания работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Чаще всего жалуются в Хакасии, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. В Туве, Хакасии, Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях предприятия отрасли закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью.

О том, что регионы к проведению "мусорной" реформы оказались попросту не готовы, говорит разброс в величине тарифа на вывоз ТКО. Если в среднем по Сибири он составляет 502 рубля за кубометр, то, например, в некоторых зонах Хакасии и Алтайского края - около 280 рублей, а в Томской области - 220. В то же время Красноярский край держит антирекорд: здесь кубометр обходится и в 900 рублей, и даже свыше двух тысяч.

Кроме того, как отметил на совещании в Новосибирске заместитель гендиректора компании "Российский экологический оператор" Сергей Королев, серьезно разнятся и нормативы накопления мусора жильцами многоквартирных домов - разброс составляет от 0,6 до трех кубометров на человека в год.

- При неправильном установлении нормативов накопления у регоператоров возникает проблема с получением выручки. В ряде случаев ситуация приводит к повышению тарифа, что негативно сказывается на восприятии реформы населением. А иногда оборачивается тем, что регоператору просто не хватает денег, чтобы вывозить мусор. Регионам необходимо еще раз проделать работу, связанную с замерами нормативов накопления мусора - чтобы привести их в соответствие с реалиями, - подчеркнул Сергей Королев.

Собираемость платы за услуги регоператоров также невысока. Например, в некоторых зонах Хакасии за вывоз мусора фактически платит лишь четверть населения региона, Красноярского края - 35,6 процента, Алтайского - 39 процентов. При этом регион в целом может показывать и неплохие результаты, например, в том же Алтайском крае средняя собираемость - 83 процента, но есть населенные пункты, где из-за неплатежей регоператоры вынуждены приостанавливать оказание услуг.

Зачастую у регоператоров возникают проблемы даже с определением лиц, которые должны платить за вывоз мусора. Ведь доступ к персональным данным у частных компаний ограничен. Для того чтобы увеличить собираемость платежей, предлагается внести изменения в законодательство, но на этот счет есть серьезные возражения.

Более вероятно, что Кодекс об административных правонарушениях дополнят положения об ответственности юридических лиц, которые отказываются заключать договор с региональным оператором и уходят от оплаты услуги. К слову, в целом по стране собираемость платежей еще ниже, чем с населения - семьдесят процентов против восьмидесяти. А вот в СФО все наоборот.

- Возникает ощущение, что перед некоторыми регионами поставили невыполнимую задачу, - заявил полпред президента России в СФО Сергей Меняйло.

- Нужные изменения в законы не внесены, есть серьезные ограничения по изменению тарифов, юрлица платить не хотят. Неудивительно, что концессионеры и инвесторы не спешат вкладывать деньги на таких условиях. Приведу пример Красноярского края: два региональных оператора работают по обе стороны Енисея, а тарифные решения у них разные.

С другой стороны, по мнению полпреда, региональные операторы пытаются ввести власти в заблуждение. Участвуя в конкурсах, они брали на себя определенные обязательства, а теперь не выполняют их, ссылаясь на низкую собираемость платежей. В то же время очевидно, что люди зачастую не платят за услугу как раз потому, что мусор никто не вывозит. Вот и возникают ситуации, как в Алтайском крае, где один из регоператоров обслуживает лишь 73 населенных пункта из отведенных ему 674, другой - 19 из 237. Сегодня есть угроза, что они полностью прекратят работу.

По словам заместителя гендиректора "Российского экологического оператора" Сергея Королева, на грани отказа от выполнения обязательств также оказались два оператора в Кузбассе, одна компания в Хакасии, предприятия Тувы (где общая собираемость средств и вовсе на уровне 23 процентов), а также единственный регоператор в Новосибирской области с кредиторской задолженностью в 611 миллионов рублей.

И при всем этом, как отмечает сибирский полпред, не решена главная задача реформы - организовать не только сбор и вывоз мусора, но и сортировку, переработку отходов. К 2024 году долю обработки ТКО нужно довести до 60 процентов, а утилизации - до 36 процентов. На территории СФО действует 45 профильных объектов, но в целом доля обработки не превышает пятнадцати процентов. Хотя в нынешнем году ряд регионов приступает к строительству объектов размещения и сортировки ТКО в рамках программных мероприятий нацпроекта "Экология" - это не менее семи предприятий по обработке мусора.

В любом случае конечные плановые показатели реформы никто не отменял, но чтобы их достичь, нужно 422 миллиарда рублей инвестиций. Федеральная казна, даже при поддержке местных бюджетов, не справится, а значит, остается создавать условия для привлечения частных средств. И власти готовы обсуж-дать варианты.

- В свое время у нас повсюду валялся металлолом, а сейчас его нигде нет. Дошло до того, что даже кабель и трубы выкапывали по ночам, резали с электрических сетей, - напомнил Сергей Меняйло. - Когда мы были пионерами, то сдавали макулатуру и металлолом: их взвешивали и платили нам за это "копеечку". Может, с мусором разобраться так же? Ведь на металле многие бизнес построили, организовав пункты приема. Никто не говорит, что необходима именно такая конструкция, но подумать в этом направлении можно.

Обсуждаются и меры поддержки компаний, готовых строить инфраструктурные объекты. Сегодня ППК "Российский экологический оператор" готов участвовать в уставном капитале региональных операторов и предоставлять поручительства перед банками. Рассматривается возможность предоставления субсидий на возмещение капитальных затрат при строительстве новых комплексов, а также субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, привлеченным на эти цели. .

Прямая речь

Андрей Петрищев, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления минприроды России:

- 2020-й должен стать годом раздельного сбора ТКО, годом создания инфраструктуры для отдельного накопления отходов. Поручение по формированию дорожной карты раздельного сбора направлено в регионы. Прорабатывается вопрос направления средств федерального бюджета на организацию раздельного сбора мусора - прежде всего речь идет о специальных контейнерах.