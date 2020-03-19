Новости

В Приамурье начальника госпиталя заподозрили в крупной взятке 08:17
Псевдомедицинские центры в ДФО обманули людей на 100 млн рублей 08:08
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин 08:07
В Иране появился свой электромобиль 08:03
В посольстве РФ рассказали, кому запрещен въезд в Японию из-за COVID-19 07:45
Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии 07:33
Власти Никарагуа сообщили о первом случае коронавируса в стране 07:22
Армия Таиланда обработала улицы Бангкока дезинфицирующим средством 07:10
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны 06:45
Жители Приморья смогут бесплатно пройти тест на коронавирус 06:38
Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 500 человек 06:35
Зампред правительства Забайкалья присоединилась к челленджу чистоты 06:19
На Колыме наладят собственное производство масок из-за коронавируса 06:10
Британские туристы с круизного лайнера MS Braemar покинули Кубу 05:50
Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена многоквартирного дома 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 06:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На всякий пожарный

Сибиряки начинают запасать продукты
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 59(8113)
По данным минсельхоза России, несмотря на нестабильность мировой экономики, заметного повышения цен на основные виды продовольственных товаров в стране не ожидается. Исключение могут составить импортные овощи и фрукты.

Курсовые скачки валют пока не слишком заметно отразились на продуктовых прилавках в регионах Сибири. Особого ажиотажа в магазинах не наблюдается. Однако многие горожане, главным образом пенсионеры, начинают делать запасы на черный день. Полки с консервами, мукой, сахаром и крупами поредели, а гречка в некоторых торговых точках Омска вообще исчезла. В сети недорогих гипермаркетов повышенным спросом пользуется мясо.

Патрушев: Скачков цен на продукты в магазинах РФ не наблюдается

Тем не менее товары в сетевых магазинах представлены почти в полном ассортименте, цены стабильны, действует привычная система скидок. Продукты на складах имеются в достаточном количестве, даже с запасом. Система поставок работает без сбоев, утверждают менеджеры.

Специалисты отмечают, что рост цен на основные виды продуктов, как правило, связан с удорожанием ГСМ, электроэнергии, коммунальных услуг. Пока они стабильны, и оснований для резких ценовых скачков нет.

Впрочем, экономисты не исключают подорожания овощей и фруктов, которые в стране не выращивают. Но пока бананы, ананасы, мандарины, импортный виноград продают по прежним ценам. А вот помидоры на рынке подорожали на пять-десять процентов. Но в целом оснований для беспокойства эксперты не видят - голодать сибирякам не придется.

- В настоящее время уровень самообеспеченности региона сельскохозяйственной продукцией превышает средние показатели по России. Почти половина производимых продовольственных товаров вывозится за пределы Омской области, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник управления растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрий Епанчинцев. - Предприятия работают стабильно. Региональные торговые сети вытесняют с рынка недобросовестных посредников. Цены на многие местные продукты - одни из самых низких в СФО. С начала года в среднем они поднялись менее чем на один процент. А модернизация линий переработки и господдержка аграриев помогут и в перспективе удерживать цены на основные продукты на уровне инфляции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На Кубани ввели контроль за ценами на социально значимые продукты

Сегодня в Омской области продают самые дешевые в СФО молоко, хлеб, рис, капусту, лук, морковь, яблоки, а также мясо. На 50-60 рублей дороже стоит килограмм говядины в Красноярске и Томске (367 и 353 рубля соответственно), свинины на Алтае и в Иркутске (307 и 395 рублей). Самые доступные цены на курятину в Кемерове - 138 рублей за килограмм. В Иркутске она дороже на 27 процентов. Зато здесь самая низкая в Сибири цена на мороженую рыбу - 149 рублей (в Хакасии за аналогичный товар придется заплатить 212 рублей). Минимальные цены на сливочное масло в Томске - 488 руб-лей за килограмм (в Новосибирске оно стоит 606 рублей). В Алтайском крае самые доступные подсолнечное масло, яйца и сахар. У соседей эти продукты на 15-25 рублей дороже.

По мнению экспертов, макроэкономические тенденции не должны существенно отразиться и на посевной.

- Степень готовности сибирских аграриев к сезонным полевым работам оценивается как высокая. Основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, - поясняет директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. - Программы государственной поддержки действуют. В этом году на помощь могут рассчитывать не только крупные, но и личные, и фермерские хозяйства.

Тем не менее в апреле-мае ожидается ежегодное сезонное повышение цен. Кроме того, по словам специалистов регионального минсельхоза, на восемь-десять процентов могут подорожать некоторые виды дикой белой рыбы, стоимость которой напрямую зависит от курса рубля. Но пока в Омске цены на минтай, треску, сельдь, навагу, а также красную икру остаются стабильными.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ