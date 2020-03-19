По данным минсельхоза России, несмотря на нестабильность мировой экономики, заметного повышения цен на основные виды продовольственных товаров в стране не ожидается. Исключение могут составить импортные овощи и фрукты.

Курсовые скачки валют пока не слишком заметно отразились на продуктовых прилавках в регионах Сибири. Особого ажиотажа в магазинах не наблюдается. Однако многие горожане, главным образом пенсионеры, начинают делать запасы на черный день. Полки с консервами, мукой, сахаром и крупами поредели, а гречка в некоторых торговых точках Омска вообще исчезла. В сети недорогих гипермаркетов повышенным спросом пользуется мясо.

Тем не менее товары в сетевых магазинах представлены почти в полном ассортименте, цены стабильны, действует привычная система скидок. Продукты на складах имеются в достаточном количестве, даже с запасом. Система поставок работает без сбоев, утверждают менеджеры.

Специалисты отмечают, что рост цен на основные виды продуктов, как правило, связан с удорожанием ГСМ, электроэнергии, коммунальных услуг. Пока они стабильны, и оснований для резких ценовых скачков нет.

Впрочем, экономисты не исключают подорожания овощей и фруктов, которые в стране не выращивают. Но пока бананы, ананасы, мандарины, импортный виноград продают по прежним ценам. А вот помидоры на рынке подорожали на пять-десять процентов. Но в целом оснований для беспокойства эксперты не видят - голодать сибирякам не придется.

- В настоящее время уровень самообеспеченности региона сельскохозяйственной продукцией превышает средние показатели по России. Почти половина производимых продовольственных товаров вывозится за пределы Омской области, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник управления растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрий Епанчинцев. - Предприятия работают стабильно. Региональные торговые сети вытесняют с рынка недобросовестных посредников. Цены на многие местные продукты - одни из самых низких в СФО. С начала года в среднем они поднялись менее чем на один процент. А модернизация линий переработки и господдержка аграриев помогут и в перспективе удерживать цены на основные продукты на уровне инфляции.

Сегодня в Омской области продают самые дешевые в СФО молоко, хлеб, рис, капусту, лук, морковь, яблоки, а также мясо. На 50-60 рублей дороже стоит килограмм говядины в Красноярске и Томске (367 и 353 рубля соответственно), свинины на Алтае и в Иркутске (307 и 395 рублей). Самые доступные цены на курятину в Кемерове - 138 рублей за килограмм. В Иркутске она дороже на 27 процентов. Зато здесь самая низкая в Сибири цена на мороженую рыбу - 149 рублей (в Хакасии за аналогичный товар придется заплатить 212 рублей). Минимальные цены на сливочное масло в Томске - 488 руб-лей за килограмм (в Новосибирске оно стоит 606 рублей). В Алтайском крае самые доступные подсолнечное масло, яйца и сахар. У соседей эти продукты на 15-25 рублей дороже.

По мнению экспертов, макроэкономические тенденции не должны существенно отразиться и на посевной.

- Степень готовности сибирских аграриев к сезонным полевым работам оценивается как высокая. Основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, - поясняет директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. - Программы государственной поддержки действуют. В этом году на помощь могут рассчитывать не только крупные, но и личные, и фермерские хозяйства.

Тем не менее в апреле-мае ожидается ежегодное сезонное повышение цен. Кроме того, по словам специалистов регионального минсельхоза, на восемь-десять процентов могут подорожать некоторые виды дикой белой рыбы, стоимость которой напрямую зависит от курса рубля. Но пока в Омске цены на минтай, треску, сельдь, навагу, а также красную икру остаются стабильными.