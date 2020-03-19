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19.03.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сколько домов капитально отремонтируют в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в текущем году планируется отремонтировать около 650 многоквартирных домов (МКД). Это, как сообщает пресс-служба областного правительства, предусмотрено региональной программой капремонта общего имущества МКД.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов на выездном совещании отметил, что в регионе ведется стабильная реализация данной программы - около 600 домов ремонтируется ежегодно, с каждым годом растет не только количество, но и качество ремонтов, в том числе применяются энергоэффективные технологии. Заявки на поддержку энергоэффективного капремонта принимаются ежегодно до 1 сентября.

Как отметил исполнительный директор Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области Евгений Ким, в настоящее время разработаны проектно-сметные документации, ведется контрактация, работы начаты.

Участники мероприятия ознакомились с результатами капитального ремонта 2019 года, проведенного на МКД по адресу ул. Авиастроителей, 2а в Новосибирске. Здесь был выполнен капитальный ремонт фасада: ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, полное восстановление штукатурного слоя, нанесена декоративная штукатурка, выполнена последующая окраска и гидрофобизация, выполнена замена окон лестничных клеток на пластиковые.

Как отметили в МинЖКХиЭ, в 2019 году в области отремонтирован 621 МКД, оказана господдержка 46 МКД на замену и ремонт лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. Сумма поддержки - почти 92 миллиона рублей. Кроме того, господдержка оказана на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в девяти многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, на общую сумму 25,3 миллиона рублей.

К примеру, на доме по ул. Авиастроителей, 2а в Новосибирске была произведена сложная комплексная реставрация фасада, восстановлен исторический вид здания, которое является частью комплекса зданий, построенных в городе в 1930-х годах.

Справка "РГ"

В 2019 году в Новосибирской области ремонтные работы проводились на 621 МКД, план 2020 года - 649 домов: в областном центре - 544 дома и 105 домов - в районах. На 65 МКД запланированы работы по замене лифтового оборудования. На 44 объектах работы завершены.

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