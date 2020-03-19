На базе вагоноремонтного предприятия в моногороде Прокопьевске Кемеровской области будет создан современный промышленно-энергетический комплекс. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на днях заключили АО "Холдинговая компания "Новотранс"" и правительство Кузбасса.

Документ был подписан сразу после торжественного пуска второй производственной очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия. Кнопку на символическом пульте нажали глава региона Сергей Цивилев, президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров и глава Прокопьевска Андрей Мамаев.

- Это событие планировалось на лето 2020 года, но проект реализовали досрочно. Строительство шло всю зиму, несмотря на экстремальные погодные условия, - отметил Андрей Мамаев. - И теперь мощности предприятия, пополнившего городской банк вакансий более чем на семьсот рабочих мест, удвоены. Благодаря холдингу "Новотранс" - одному из ведущих резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Прокопьевск" - доля машиностроения в промышленном производстве нашего города достигнет сорока процентов. Мы вырываемся вперед по приросту инвестиций в основной капитал.

Собственники "Новотранса", пришедшие в Кузбасс в 2015 году, вложили в строительство второй очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия свыше одного миллиарда рублей. Окупить инвестиции компания планирует за три года. Вторая очередь даст увеличение производственной мощности с 18 с лишним тысяч до 30 тысяч обслуживаемых грузовых вагонов, а штатной численности работников - с 850 до 1,55 тысячи человек. В результате КВРП станет крупнейшим представителем отрасли в России. Сегодня влиться в его трудовой коллектив стремятся многие прокопчане и жители соседних территорий. Привлекает высокая заплата (в среднем 60 тысяч рублей при 36,5 тысячи по городу) и серьезный соцпакет с дополнительной медицинской страховкой, бесплатными питанием и транспортом. Кроме того, на предприятии высокий уровень организации производственных процессов.

- Работаю здесь уже десять лет, практически с самого основания. Команда у нас очень сплоченная, - подтверждает начальник колесно-роликового цеха Евгений Воропаев. - Стремимся развиваться дальше. И новые кадры уже почти готовы приступить к работе. Среди них много бывших горняков, пере-обучившихся на слесарей.

Создание комфортных и безопасных условий труда - это, по словам акционеров "Новотранса", одна из главных задач. В свою очередь работодатели, организуя конкурентные рабочие места, выбирают на рынке лучших - самых опытных и добросовестных. А повысить квалификацию предлагают непосредственно на заводе, имеющем лицензию на обучение.

Вторая очередь КВРП построена исключительно за счет прибыли, получаемой предприятием, производительность труда на котором сегодня в 2,5 раза выше, чем в среднем по Кемеровской области. Ва-гоноремонтники доказали, что при должной организации труда и ответственном отношении к работе можно сделать очень многое. Новые цеха (по ремонту тележек, колесно-роликовый и вагоносборочный), а также участок ремонта автосцепного устройства и заготовительное отделение оснащены исключительно современным оборудованием отечественного производства.

- Стремительное развитие транспортной и промышленной инфраструктур в Кузбассе, рост объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом станут благоприятной поч-вой для дальнейшего роста. Потребность в ремонтных мощностях год от года увеличивается. Кузбасс - один из важнейших промышленных и сырьевых регионов России, с одними из самых грузонапряженных железнодорожных магистралей, и многим нашим клиентам удобно ремонтировать свой подвижной состав именно в нашем депо, расположенном на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. Ввод в строй второй очереди КВРП поможет решить проблему дефицита вагоноремонтных мощностей, - подчеркнул Константин Гончаров.

А следующим шагом в развитии "Новотранса", Прокопьевского городского округа и Кузбасса станет строительство промышленно-энергетического комплекса замкнутого цикла. В его составе будет угледобывающий разрез, теплоэлектроцентраль мощностью более ста мегаватт, а также металлургический комплекс по производству цельнокатаных колес для грузовых железнодорожных вагонов. К слову, сегодня машиностроители покупают колесные дис-ки на Украине и в Китае, что, конечно же, увеличивает себестоимость товаров, отгружаемых по железным дорогам.

Планируемые объемы нового производства, капитальные вложения в которое оцениваются в тридцать миллиардов рублей, - четыреста тысяч цельнокатаных колес в год. Соответственно, ежегодно в Прокопьевске предполагается выплавлять 240 тысяч тонн стали по новейшей технологии. По-этому главную роль в принятии решения об организации кластера по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью именно в Кузбассе сыграло наличие здесь мощной металлургической базы, научной школы и профильных инженерных кадров. За несколько лет будет создано в общей сложности шесть тысяч высоко-оплачиваемых рабочих мест, что крайне актуально в условиях закрытия шахт и массового оттока кадров из Прокопьевска. Город выиграет и в плане экологии: закрытие шестнадцати малых котельных позволит снизить выбросы в атмо-сферу на пятнадцать процентов.

- Развитие промышленной инфраструктуры холдинга "Новотранс" в Прокопьевске обеспечит прирост налогов, - уверен губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Ввод в строй такого мощного промышленно-энергетического комплекса с собственными объектами генерации приведет к увеличению уровня занятости населения региона и снижению стоимости услуг ЖКХ. А строительство крупнейшего за Уралом предприятия по производству железнодорожных колес не только внесет существенный вклад в решение проблемы дефицита этой продукции на рынке, но и обеспечит значительное повышение экономических показателей в целом.

По мнению собственников "Новотранса", подписание соглашения подтвердило стратегию развития холдинга, которая предусматривает вложение средств в транспортную и промышленную инфраструктуры страны для увеличения ее экономического потенциала. Социально ответственный инвестор нацелен на деятельное участие в решении задач по диверсификации российской экономики, переходу от экспортно-сырьевой модели к инновационной и социально ориентированной.

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