Дом-музей Евгения Вахтангова откроют во Владикавказе

Театр им. Вахтангова, продолжая подготовку к своему 100-летию, которое он отметит в 2021 году, планирует создать и открыть во Владикавказе, на родине основавшего его режиссера, Дом-музей Евгения Вахтангова. Почему он так важен, рассказывают руководители и артисты театра.

- Вахтангов - одно из корневых имен современной театральной культуры, человек, предвосхитивший историю театра XX и XXI века, он принадлежит не только русскому, но и мировому театру, - напомнил собравшимся на посвященную проекту пресс-конференцию помощник художественного руководителя по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин. - Он одним из первых на практике соединил быт и миф, гротеск и психологизм, игру и правду, маску и личность, танец и душевную боль. За сравнительно недолгую творческую жизнь он осуществил то, о чем мечтали будущие теоретики театра, оживил театр маски - вдохнул жизнь в, казалось бы, навсегда ушедшего динозавра старой эпохи - старинной итальянской комедии дель арте".

Вахтангов был первым "лицензированным" преподавателем Системы Станиславского. Константин Сергеевич доверял ему занятия по Системе и жестоко критиковал за первые спектакли, поставленные вроде бы, как надо, но при этом со слишком острыми, слишком небытовыми эстетическими решениями.

Тот, кто ходит в театр Вахтангова, до сих пор чувствует эту острую и выразительную эстетику театра.

Но оглядываясь на жизнь великого мастера, нельзя забывать, что свои первые спектакли он поставил во Владикавказе на гимназической сцене - это были "Предложение" и "Медведь" по А. П. Чехову.

- Он запомнился как душа общества, окруженный музыкой и поэзией, всюду организовывавший драмкружки и ставивший спектакли, - рассказывает Дмитрий Трубочкин. - На родине во Владикавказе он полюбил игру на мандолине (этот инструмент, сокровенный для него, он держал при себе до последних своих дней). Как человек южный, он наполнял все свои театральные опыты горячей кровью: его любимым танцем был не вальс, а лезгинка, которую он превосходно танцевал.

Но обласканным южной негой порхающим любимчиком Вахтангов не был. В рукописном гимназическом журнале накануне отъезда из Владикавказа, он писал: ""Слава, труженики, вам! /Похвала тебе, работа!/Честь трудящимся рукам! /Честь и слава "капле пота"! Уезжая, он думал о труде. Но ради театра. Наказ строгого отца отправиться в Рижский политехнический, а потом на юридический факультет Московского университета выполнялся только формально: он всюду проваливал экзамены или бросал престижную учебу ради того, чтобы заниматься театром.

Театр построит Дом-музей Вахтангова во Владикавказе, - считает художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. - Но мы должны будем открыть его и здесь - в душах, в спектаклях, в нашей работе. 100 лет - это рубеж. Радостный и тревожный, и даже опасный. Вспоминая и говоря о Вахтангове, я думаю, что Бог, наверное, вовремя его забрал. Он последний, кто остался в "серебряном веке". Кто-то ушел, кто-то изменил, кто-то (не по своей воле) предал "серебряный век", а он в нем остался. Нужно не заговорить, не заболтать, не расплескать его имя, но копить духовную память о нем. И вспоминать его завет "С художника спросится!". Это можно нежно сказать, можно строго, можно утвердительно, а можно требовательно.

Народный артист СССР Василий Лановой вспомнил как застал в театре "детей" Вахтангова, великих стариков, уникальных актеров - Мансуровву, Алексееву, Гриценко, Плотникова, Астангова: "Это было великое счастье общаться с ними. Им всем грандиозно повезло в жизни! И нам тоже".

Народная артистка России Ирина Купченко видит в возможности создать дом-музей Вахтангова во Владикавказе настоящий подарок - и двум театрам в Москве и Владикавказе, и жителям Осетинской столицы.

- Тут есть один очень важный аспект - выравнивание культурного пространства в стране, - говорит она. - Культурный центр, который получит Владикавказ, может изменить культурную жизнь региона. Я хочу, чтобы в нашей стране исчезло слово "провинция".

Народная артистка России Юлия Рутберг вспомнила работавшую в Щукинском училище Веру Константиновну Львову, рассказывавшую своим студентам о революции "Мы утром бежали на репетицию, а с репетиции - домой, почти не спали. Где-то там стреляли, а мы репетировали". Рутберг запомнила это как лучший способ пережить смутные времена. Конечно, при условии, что ты работаешь в театре.

Народный артист России Юрий Шлыков говорил об Осетии как о стране очень талантливых людей. Напомнил, что Вахтангов был знаком с поэзией Косты Хетагурова, и поэтому воссозданный во Владикавказе дом должен быть для всех вокруг " живым местом".

Заслуженный артист России Александр Олешко рассказал, что первое, что он сделал, это записал в свой гаджет знаменитое обращение Вахтангова к своим ученикам: "Как подумаю: У нас своя сцена. Свое помещение... Свой занавес... Подумайте - ведь это свой театр. Наш - маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. ... Будем гореть, будем хотеть, будем творить, как умеем - лишь бы радостно..."

Возможности проекта

Кирилл Крок, директор театра имени Евгения Вахтангова (Москва):

- К юбилею Вахтангова мы должны вернуть ему его дом. Учитывая, что 13 число было любимым для режиссера (он и родился 13-го, и театр основал), хочу привести 13 доводов "за" открытие Культурного центра на родине Вахтангова:

1) Выравнивание "культурного слоя" в стране

2) Влияние ведущего федерального театра России на культурные процессы в регионе

3) Неминуемое повышение уровня культурной жизни в регионе в целом за счет присутствия в нем федерального учреждения культуры

4) Повышение туристической привлекательности региона

5) Дополнительные рабочие места во Владикавказе

6) Возможность полноценной экспозиции из богатых материалов и экспонатов

7) Возможность полноценного культурного центра с хорошей театральной площадкой

8) Право на 5-6 интереснейших мероприятий в месяц - моноспектакли, творческие встречи, концерты ведущих артистов театра

9) Совместные программы в регионе с театрами республики Осетия

10) Возможность заработать средства на жизнь

11) Культурный центр станет структурным подразделением театра

12) Правительственная поддержка проекта на уровне республики и страны

13) И наконец, современное комфортабельное жилье для людей, которые пока ютятся в коммунальных квартирах, расположенных в доме Евгения Вахтангова.

Официальное мнение

Борис Джанаев, заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания при Президенте РФ:

- Во Владикавказе много мест, связанных с именем Евгения Вахтангова, поэтому для нас особенно важно создание в столице Северной Осетии Дома-музея прославленного режиссера. Он расположится на площадке дома во Владикавказе, в котором жил режиссер, и будет состоять из камерного зала и музейной части. Уверен, что нам удастся создать этот ценный исторический и культурный объект. Вопрос открытия культурного центра находится на контроле у Главы республики.

Поддержка

На какие деньги будет построен культурный центр во Владикавказе?

- Для финансирования проекта 16 марта на базе платформы Planeta.ru стартовала краудфандинговая кампания, которая продлится до середины июня, - сообщила PR-директор проекта Planeta.ru Наталья Игнатенко. - С помощью коллективного софинансирования организаторы планируют привлечь не менее 3,5 млн рублей.

Но большую часть суммы на создание театрально-культурного центра имени Вахтангова в рамках стратегического партнерства перечислит банк "Открытие".

Принять участие в сборе средств может любой желающий. В качестве безвозмездной помощи театру может быть перечислена любая сумма. Можно также приобрести специальные лоты стоимостью от 300 до 1 миллиона рублей, которые театр подготовил для участников. Лоты - это книги и программки с автографами артистов, именные благодарности на официальном сайте Театра Вахтангова, уникальные экскурсии с директором театра Кириллом Кроком, возможность посмотреть один из спектаклей театра из "сталинской" ложи и многое другое. По ходу проекта лоты будут обновляться.

Первый взнос - под аплодисменты - внесли худождественный руководитель театра Римас Туминас и директор театра Кирилл Крок.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие":

"Мы хорошо понимаем, как важно, чтобы культурные, в том числе театральные проекты, возникали не только в Москве или Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили поддержать идею руководства театра имени Вахтангова создать в родовом доме Вахтанговых во Владикавказе, театрально-культурный центр. Это очень важная инициатива для Северной Осетии, где Вахтангов учился, пробовал свои силы как актер, режиссер, театральный критик и писатель, и где провел первые 20 лет своей жизни"

Справка "РГ"

Программа празднования юбилея театра, включающая создание культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе", была принята на основании Указа Президента Российской Федерации (№ 365 от 2 августа 2019 года "О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова") и последующего распоряжения Правительства РФ (№ 212-р от 5 февраля 2020 "Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова").