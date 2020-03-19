За работу на селе врачам заплатят полтора миллиона рублей

В Дагестане участникам программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" увеличены суммы выплат. Кроме того, сняты возрастные ограничения для участия в проекте.

Как рассказали "РГ" в минздраве республики, теперь в программе могут участвовать врачи в возрасте свыше 50 лет. До прошлого года выплаты медикам ограничивались суммой: врачам - в один миллион, фельдшерам - 500 тысяч. Сейчас врачи, согласившиеся работать в сельской местности минимум пять лет, получат полтора миллиона, а фельдшеры - 750 тысяч рублей.

Такое решение обусловлено тем, что в отдаленных муниципалитетах испытывается нехватка медицинского персонала и повышенные выплаты послужат хорошим стимулом. В прошлом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на село поехали работать 224 врача и десять фельдшеров. А всего в сельской местности трудоустроены уже более тысячи врачей.