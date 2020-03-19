Мурманской епархии подарили редкую икону

Схиархимандрит Илия (Ноздрин), духовник братии Оптиной пустыни и личный духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, подарил Мурманской епархии икону с мощами Сорока Севастийских мучеников. Об этом сообщил пресс-секретарь митрополита Мурманского и Мончегорского Павел Кондратьев.

- Икона имеет внушительные размеры - более метра в длину и ширину. - рассказал он. - Мощи располагаются по периметру образа. Икона была написана специально для схиархимандрита, а он решил передать ее в дар для будущего кафедрального собора Мурманской епархии.

По решению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, святой образ сначала побывает в южных пределах епархии. 20 марта икона в сопровождении правящего архиерея посетит Свято-Троицкую церковь в Полярных Зорях, 21 марта - Успенскую церковь в Ковдоре и 22 марта - Предтеченскую церковь Кандалакши.

Все три дня путешествия иконы со святыми мощами митрополит Митрофан будет возглавлять служение Божественной литургии, начало которого в 9 часов. В иное время работы храмов икона будет доступна для всех желающих.

Напомним, 22 марта Православная церковь вспоминает страдания Севастийских мучеников. Они были римскими легионерами и погибли в страшных мучениях, как и многие их современники-христиане, за отказ поклониться языческим богам. Произошло это в 320 году от Рождества Христова в армянском городе Севастия.