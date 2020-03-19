В Калининградской области планируют развернуть новейшую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер", которая может засечь как самолет, так и тяжелый беспилотник.

Развертывание "Контейнера" под Калининградом поможет детально мониторить воздушную обстановку над всей Европой и даже Великобританией. Как рассказал агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок. Точные сроки проведения работ пока согласовываются, однако "радар планируется поставить в ближайшей перспективе".

Сейчас в регионе в поселке Пионерское уже работает РЛС дальнего действия "Воронеж-ДМ", которая входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Эта станция может обнаружить пуск баллистической ракеты на расстоянии до 6 тысяч километров. Она позволяет вести учет ракетных пусков на всю глубину европейского континента, а также из акватории Северной Атлантики. "Воронеж" в том числе контролирует работу системы ЕвроПРО, которую сейчас активно запускают в ряде европейских стран.

С введением в эксплуатацию "Контейнера" можно будет засечь массовый вылет боевых самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс", тяжелых беспилотников и увидеть пуски крылатых ракет. Это позволит создать над Европой и северной частью Атлантики сплошное радиолокационное поле контроля и мониторинга.

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт Алексей Леонков, "Контейнер" будет встроен в систему предупреждения о ракетном нападении. "Практически все, что может летать, будет отслеживаться нашими станциями. Контроль западной воздушной границы будет почти стопроцентным", - подчеркнул эксперт. По его словам, наши военные будут четко понимать, какой тип воздушного объекта приближается к границе, с какой скоростью он летит, из какой страны он запущен. Это позволит вовремя привести наши ПВО в боевую готовность.

Наши военные будут четко понимать, какой тип воздушного объекта приближается к границе, с какой скоростью летит, из какой страны запущен. Контроль воздуха будет почти стопроцентным

Тот же "Контейнер" может брать на одновременное сопровождение порядка 5 тысяч воздушных объектов. Станция способна отличить гражданский лайнер от тяжелого бомбардировщика или легкомоторный самолет от беспилотника.

Сама станция представляет собой сплошное антенное поле, которое состоит из 144 мачт высотой с 10-этажный дом. Длина площадки, на которой расположены элементы РЛС, почти полтора километра. Аппаратный комплекс станции расположен в в специальных контейнерах.

Загоризонтной эту станцию называют потому, что она способна "заглядывать" за линию радиогоризонта импульсами, которые, отражаясь от ионосферы, облучают объект и передают "портрет" объекта на пульт управления.

Сейчас в Мордовии уже запущена одна РЛС "Контейнер". Станция отслеживает взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Также она способна засечь сигналы из стран Персидского залива, Китая, Казахстана и ряда европейских стран.