В Театральном музее пройдет видеотрансляция театрализованных читок

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства временно закрывается для посещений.

Все филиалы музея - Дом-музей Ф. И. Шаляпина, Музей-квартира актеров Самойловых,Шереметевский дворец - Музей музыки, Театральный музей, Музей Н. А. Римского-Корсакова - приостанавливают допуск посетителей с 19 марта до 30 апреля 2020 года. Все купленные прежде билеты можно вернуть.

Музейные работники продолжат работу над выставками, фестивалями и другими проектами, переводя их в онлайн-форматы.

Фестиваль-марафон "Весь день - театр!" в Театральном музее 21 марта пройдет без зрителей.Купленные билеты также можно вернуть.

21 марта в14.00 в Театральном музее начинается видеотрансляция театрализованных читок трех новых пьес от команды "Так себе фестиваля" в соцсети "Вконтакте". Смотреть их можно бесплатно здесь.

В программе: Евгений Ионов, "Сердитая молодость", режиссер Михаил Смирнов;

Глеб Колондо, "Короткие пьесы", режиссер Соня Дымшиц; Настасья Федорова, "Контурные карты".

Решения о времени и способах открытий апрельских выставок (к 75-летию со дня рождения актера Георгия Тараторкина, к 100-летию режиссера Федерико Феллини и других) будут приняты позже, к 30 марта.