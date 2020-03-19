В Вологде выпустили собственную партию дезинфицирующих средств

В сети муниципальных аптек Вологды в четверг появилась в продаже первая партия дезинфицирующих средств - спиртовой раствор хлоргексидина 0,5%. Это собственный выпуск, так как сеть аптек имеет лицензию на изготовление асептических лекарственных средств.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов, стоимость этих средств выше, так как это не производственные масштабы и изготовление ведется в ручном режиме. Но город может обеспечить потребность в данном препарате, дефицит которого сегодня наблюдается.

Кроме того, в Вологде будут выпускать и многоразовые маски. Достигнута договоренность с городскими швейными предприятиями. И уже закупается марля.

Работа начнется в ближайшее время. Маски, предполагается, уже в течение недели появятся в продаже в аптеках.