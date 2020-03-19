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19.03.2020 12:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов рассказал о защите Крыма от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и социально-экономическую ситуацию в регионе президент обсудил с главой Крыма в ходе рабочей поездки на полуостров. Лекарства закуплены, коек в больницах достаточно, цены на продовольствие - на контроле, население получает всю информацию, чтобы избежать паники и ажиотажного спроса, который создается во многом искусственно.

Сейчас главное - предотвратить распространение эпидемии коронавируса, заявил Сергей Аксенов. Введен режим повышенной готовности, с 00 часов 18 марта закрыта граница с Украиной. Конечно, граждане России и граждане с видом на жительство в РФ могут проехать на полуостров. Все досматриваются на границе, у тех, кто был в неблагополучных странах с распространением эпидемии, берут биологические пробы.

Сейчас в Крыму на медицинском амбулаторном контроле 182 человека, в стационарах - 10, ни у кого диагноз "коронавирус" пока не подтвердился, сообщил Аксенов. Разработан комплексный план: анализы и пробы проходят исследования и получают подтверждения в противочумной лаборатории, все медицинские организации оснащены необходимым оборудованием.

Фото: Константин Завражин
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В республике есть дефицит масок, но медицинские организации и службы, которые работают с населением, оснащены и масками, и защитными костюмами. "Около 900 000 масок сегодня в наличии и 800 000 есть в резерве. Около 11 000 одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено", - отчитался глава региона.

В полном объеме закуплены лекарственные препараты. Благодаря поддержке правительства на неделе будет дополнительно закуплено пятнадцать аппаратов искусственной вентиляции легких. В 27 учреждениях здравоохранения развернут 71 бокс на 355 койко-мест, инфекционные больницы готовы 690 коек зарезервировать у себя, и более 2300 коек есть в провизорных госпиталях. Вузы переведены на дистанционное обучение, школьники уйдут на каникулы до 12 апреля. Аксенов поблагодарил мэра Москвы за методическую помощь.

Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон, и это требует дополнительных мер безопасности. "Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало", - заметил глава республики. Здравницы полуострова пока загружены наполовину, но меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами, а с правительством предпринимается комплекс мер, чтобы не допустить попадания заболевших.

Все социальные поручения выполняются, заверил Аксенов. Шестого апреля должен закончиться процесс прохождения через Госдуму законопроектов, которые позволят региональным властям заключать контракты с единственным исполнителем. "Дорожники должны благодаря вашему поручению буквально в первых числах апреля уже выйти на работы", - сказал он.

Будет изменен в лучшую сторону индекс качества благоустройства городской среды. В этом году отремонтируют 106 общественных и 75 общедомовых территорий. В общей сложности по поручению президента в этом году будет выделено 17 миллиардов рублей на дорожное строительство. Это без учета нацпроектов, где предусмотрено свыше трех миллиардов рублей дополнительно, что позволит до 2022 года привести более половины дорог в нормативное состояние. Конечно, есть проблемы с доходами граждан, не скрывал докладчик: в регионе за чертой бедности находятся около 17 процентов населения, к 2024 году нужно достигнуть показателя восемь процентов. "Хотя на этом, конечно, останавливаться нельзя - дойти надо без исключения до каждого человека", - сказал глава Крыма.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Создана комиссия по контролю за ценами на продовольствие, на всех складах обеспечен более чем двухнедельный запас продовольствия для супермаркетов и магазинов, а также запас лекарственных препаратов. Ежедневно проводится мониторинг цен на лекарства и продукты, каждый день проходят заседания штаба, идет разъяснительная работа с людьми. Заседания штаба показывают по ТВ, транслируют по радио. "Информирование населения в первую очередь нужно, чтобы избежать паники, ажиотажного спроса на продовольствие, лекарственные препараты. В основном это искусственно создается", - сказал Аксенов.

"Понимаем, есть как всегда ошибки, недоработки. Тем не менее, главное, что крымчане уверены в завтрашнем дне благодаря вам и поддержке всей страны", - заключил глава республики.

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