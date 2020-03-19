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19.03.2020 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для солдат-срочников в России запланировали ввести ипотечные каникулы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Государственная дума РФ уже в апреле может принять законопроект, дающий право на предоставление каникул по ипотечным кредитам для призывников срочной службы. Об этом рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: iStock
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- Некоторые молодые люди взяли кредит на квартиру и были призваны в армию, - рассказал депутат Госдумы. - Во время службы они не могут выплачивать ипотеку, поэтому для них могут быть предусмотрены каникулы.

Парламентарий отметил, что законопроект об ипотечных каникулах для солдат-срочников могут принять уже в апреле. По словам Аксакова, аналогичные меры обсуждаются и в отношении военнослужащих, проходящих службу в Сирийской арабской республике.

Глава думского комитета рассказал также о мерах налоговой и финансовой поддержки секторам экономики, попадающим в зону риска в связи с пандемией коронавируса. В частности, это касается авиакомпаний, турбизнеса, организаций сферы культуры. Малый бизнес также может рассчитывать на приостановку проверок со стороны различных ведомств.

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