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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Газ платежом красен

Проблему неплатежей за потребленные ресурсы в Краснодарском крае можно решить только в диалоге с местной властью
Текст: Кристина Штейн (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Системные неплатежи за газ многотысячными абонентами и теплоснабжающими организациями являются сегодня серьезной проблемой для многих регионов. О возможных путях решения сложившейся ситуации в субъектах рассказывает генеральный директор компаний "Газпром межрегионгаз Краснодар" и "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев.
Алексей Руднев: Недополучила компания - недополучил бюджет - пострадали люди. Фото: Досье ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Алексей Руднев: Недополучила компания - недополучил бюджет - пострадали люди. Фото: Досье ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
Алексей Руднев: Недополучила компания - недополучил бюджет - пострадали люди. Фото: Досье ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

Алексей Валентинович, возглавляемая вами компания сегодня является монополистом в поставках газа населению Краснодарского края?

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Алексей Руднев: Сегодня "Газпром межрегионгаз Краснодар" обеспечивает голубым топливом все 44 муниципальных образования края. В каждом муниципалитете созданы участки по работе с потребителями газа, а в стратегических городах - в Сочи и Краснодаре - целые управления. За 2019 год договорной объем газа для населения Краснодарского края составил около 3 млрд куб. м. У нас заключено 1,7 миллиона действующих договоров с абонентами - жителями Кубани, что превышает население большинства российских регионов, и почти 20 тысяч договоров с потребителями промышленной группы. Прирост новых потребителей ежегодно исчисляется тысячами.

Вы не раз говорили о необходимости решения проблемы неплатежей за газ. Как эта ситуация выглядит сегодня, особенно после того, как с 2019 года вы взяли на обслуживание почти 300 тысяч абонентов Краснодара?

Алексей Руднев: Просроченная дебиторская задолженность населения Кубани перед ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" составляет на сегодняшний день около 606 миллионов рублей.

Основной объем неплатежей лежит на совести теплоснабжающих организаций, обеспечивающих дома, микрорайоны и целые города теплом и горячей водой

Во что выливаются миллионные долги за газ для компании? Это убытки и упущенная выгода, многотомные исковые заявления и дополнительная многочасовая работа сотрудников по возвращению денежных средств. Например, только в одном Краснодаре за 2019 год мы направили более чем 20 тысячам абонентов уведомления о неоплаченном или не полностью оплаченном потреблении газа. А в краснодарские суды были переданы 1620 заявлений на вынесение судебных приказов и более 200 исковых заявлений на взыскание задолженности и обеспечение доступа для приостановления поставки газа на сумму долга более 70 миллионов рублей.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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А теперь давайте поговорим, что представляют эти же долги, например, для Краснодарского края и для страны в целом.

Не секрет, что нефтегазовые компании доминируют среди тех, кто наполняет бюджет страны. То есть, по сути, именно нефтегазовый сектор обеспечивает почти треть государственной казны. И мы, являясь крупнейшим налогоплательщиком, во многом формируем бюджет Краснодарского края, а значит и фонд важнейших социальных выплат. Получается простая формула: недополучила компания - недополучил бюджет - пострадали люди.

Кроме того, с учетом постоянно развивающейся инфраструктуры муниципалитетов Кубани просто жизненно необходимо модернизировать имеющиеся и строить новые газораспределительные сети, что тоже требует огромных вложений, которые приходится выделять из прибыльной части компании. Вряд ли это направление будет главным или вообще возможным при имеющихся убытках от задолженностей.

Удалось ли вам достичь положительных результатов в этом направлении?

Алексей Руднев: Да, удалось. Путем большой разъяснительной работы, привлечении действенных правовых механизмов, отключений неплательщиков-рецидивистов и проч. В 2019 году величина просроченной дебиторской задолженности по всем категориям потребителей составила 4866,9 миллиона рублей, что ниже на 627,3 миллиона по сравнению с 2018 годом. При этом уровень оплаты конечных потребителей вырос за прошлый год на 2 процента.

Что касается промышленной категории потребителей, то нам удалось за 2019 год снизить просроченную дебиторскую задолженность теплоснабжающих организаций края на 402,1 миллиона рублей, что само по себе является прорывом в работе по возвращению долгов.

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Например, АО "АТЭК" снизило размер просроченной дебиторской задолженности на 148,57 миллиона рублей, МУП "Белореченские тепловые сети" снизило на 7,52 миллиона. При этом за последние полтора года удалось более чем на треть сократить задолженность крупнейшего должника - МУП "Сочитеплоэнерго".

Кроме того, добиться существенного снижения просроченной задолженности (Горячий Ключ, Староминский, Лабинский, Динской районы), а в ряде случаев полной ее ликвидации (Успенский район) удалось благодаря совместной работе поставщика газа, руководителей ТСО и администраций от муниципального до регионального уровней.

То есть решить проблему можно только с привлечением местной власти?

Алексей Руднев: Руководитель региона - это и опытный хозяйственник, и стратегический управленец. Без участия хозяина территории проблема всегда решается в разы дольше и сложнее.

В частности, на уменьшение долгов повлияло выделение в четвертом квартале 2019 года из резервного фонда губернатора Краснодарского края субсидий на сумму более 150 миллионов рублей на погашение просроченной задолженности за газ муниципальным теплоснабжающим предприятиям. А в феврале 2020 года в ходе очередной сессии Заксобрания Краснодарского края депутаты одобрили выделение 200 миллионов рублей на погашение просроченной задолженности за газ.

Можно ли считать практику конструктивного диалога с руководством края единственно верной?

Алексей Руднев: Когда руководитель субъекта видит проблему и готов действовать, учитывая ряд влияющих факторов и мнений, - это залог успешного решения как любого самого сложного вопроса, так и жизнеустройства территории в целом. Однако это не говорит о том, что мы самоустраняемся и хотим переложить свою работу на плечи других.

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К сожалению, до сих пор промышленные предприятия и теплоснабжающие организации являются для нас основными неплательщиками за потребленный газ. Основной объем неплатежей лежит на совести теплоснабжающих организаций, обеспечивающих дома, микрорайоны и целые города теплом и горячей водой. За 2019 год общий объем долга составил четыре миллиарда рублей, из которых доля теплоснабжающих организаций - 2,5 миллиарда. Компания была вынуждена отключить газ 20 предприятиям за долги на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Я привожу эти цифры для того, чтобы проиллюстрировать масштабную работу, которая ежедневно и ежечасно ведется нами для урегулирования сложившейся ситуации по сдерживанию краевого долга. И участие региональных властей в этой работе крайне важно.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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