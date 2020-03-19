Каспийского тюленя внесут в Красную книгу

В Красную книгу внесут каспийского тюленя и плотоядную косатку, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Споры по поводу необходимости нового защитного статуса для этих видов животных длились два года. Так, против их включения в Красную книгу ранее выступали Минсельхоз и Росрыболовство.

Министерство природных ресурсов подготовило соответствующий приказ, который направят в Минюст для регистрации. Это будет первое обновление Красной книги с 1997 года.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, обитает на побережье Каспия. Периодически млекопитающие заходят в устье Волги и поднимаются вверх по течению до Волгоградской области. Плотоядные косатки водятся в том числе у тихоокеанского побережья России.