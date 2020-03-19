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19.03.2020 18:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымские аграрии заявили об ущербе от погодных аномалий

Текст: Сергей Винник
Необычайно сухая и жаркая осень 2019 года, бесснежная зима и резкие перепады температуры весной не могут не отразиться на состоянии сельскохозяйственных культур. От капризов погоды в Крыму уже пострадали сады косточковых плодовых деревьев. Всходы озимых и ранних яровых сейчас в зоне максимального риска. На большой урожай, как в прошлом году уже рассчитывать не приходится, говорят ученые.
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

После засушливой осени надежда на зиму, которая обычно дает около 70 процентов запасов влаги в пашне, не оправдалась. Зима была теплой и бесснежной. Большинство посевов озимых на полуострове взошли уже в январе. Проведенное в начале весны обследование показало, что 68 процентов посевов озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Однако март снова подвел: в первой декаде месяца в Крыму установилась жара до 25 градусов, характерная для конца весны. При этом долгожданных осадков март тоже не принес. Затем по-летнему жаркая погода сменилась заморозками местами до минус 10 градусов, от которых уже пострадали и косточковые культуры, и зерновые.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Озимые взошли в январе и в принципе неплохо перезимовали, - рассказал "РГ" руководитель агропредприятия "Обрий" Джанкойского района Крыма Анатолий Корнейчук. - В этих условиях можно было ожидать худшего. Но вот весенние заморозки здорово ударили по посевам.

От низких температур после жары первой декады марта, по словам агрария, больше других пострадал яровой ячмень. Дальнейшая судьба урожая, отметил руководитель предприятия, будет зависеть от количества осадков в апреле и мае. Ученые подтверждают выводы практиков.

- Прогноз заморозков был минус три градуса, а на самом деле оказалось минус 10. То, что урожай этого года не порадует, уже понятно, но будет 20 центнеров с гектара или 10 центнеров, сейчас трудно сказать, - рассказала "РГ" заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. - А какие-то поля вообще придется списывать. Все очень индивидуально и зависит от массы факторов - от состояния растений до температуры и экспозиции. На каждом поле есть сортовая особенность, сроки сева и другие технологические приемы.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Недостаток влаги в почве стал главным фактором риска как для озимых, так и для яровых. А резкие перепады температуры увеличили потенциальную угрозу будущему урожаю.

- Промачивание метрового плодородного слоя составило 30-40 сантиметров, дальше влаги в почве нет. Так что и для яровых культур по влаге год неблагоприятный. Поэтому мы рекомендовали в максимально ранние сроки сеять, чтобы успеть ухватить влагу, - говорит Людмила Радченко. - Если сейчас пойдут обильные осадки, то по крайней мере ячмень быстро регенерирует. Если же мороз сменится высокими температурами и ветром, как это часто бывает в Крыму, то это еще усугубит ситуацию.

Ученые и специалисты продолжают следить за состоянием всходов на полях. Каким будет урожай этого года в Крыму, станет понятно через месяц - полтора.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министра сельского хозяйства Крыма - вице-премьер правительства РК:

- Резкое ухудшение погодных условий с 15 марта этого года с понижением ночных температур до минус 10 негативно отразилось на посевах зерновых и технических культур. В Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна. Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых насаждениях: персике, черешне, вишне, сливе, абрикосе, яблоне в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Нижнегорском, Черноморском районах.

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