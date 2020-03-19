У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус

Тесты игроков ПБК "Локомотив-Кубань" на коронавирус показали отрицательные результаты. Об этом в четверг вечером сообщил президент краснодарского профессионального баскетбольного клуба Андрей Ведищев, который прокомментировал первые итоги тестирования спортсменов команды на наличие коронавируса Covid-19.

"Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные. Игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине. Медицинский штаб с ними в тесном контакте, ежедневно мониторят состояние, на данный момент симптомов простудных заболеваний ни у кого нет, - рассказал Ведищев, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Второй тест запланирован на 23 марта, поэтому до получения его результатов все остаются на самоизоляции".

Напомним, игроки и сотрудники ПБК "Локомотив-Кубань" в минувшую субботу были отправлены на карантин и прошли тестирование на наличие вируса COVID-19. По словам президента команды, это произошло после того, как стало известно, что у представителя эстонского "Калева" - последнего соперника южан в Единой лиге - было подтверждено заражение коронавирусом. Поединок "Локо" и "Калева" состоялся в минувший четверг, 12 марта, в Таллине. После этого стало известно, что у представителя эстонского "Калева" подтвержден коронавирус.

И вот сегодня стали известны первые результаты прохождения баскетболистами и сотрудниками клуба тестирования на наличие Covid-19.

Как уже сообщалось, текущий сезон в розыгрыше Единой лиги был остановлен с 13 марта и до 10 апреля.