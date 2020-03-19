Новости

В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 22:18
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 21:55
Растущая нефть поддержала рубль 21:51
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 21:38
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 21:26
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 21:23
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 21:19
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 21:00
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 20:50
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 21:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Тесты игроков ПБК "Локомотив-Кубань" на коронавирус показали отрицательные результаты. Об этом в четверг вечером сообщил президент краснодарского профессионального баскетбольного клуба Андрей Ведищев, который прокомментировал первые итоги тестирования спортсменов команды на наличие коронавируса Covid-19.

Фото: vtb-league.com
Как баскетбольная Единая лига заполняет паузу в чемпионате

"Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные. Игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине. Медицинский штаб с ними в тесном контакте, ежедневно мониторят состояние, на данный момент симптомов простудных заболеваний ни у кого нет, - рассказал Ведищев, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Второй тест запланирован на 23 марта, поэтому до получения его результатов все остаются на самоизоляции".

Напомним, игроки и сотрудники ПБК "Локомотив-Кубань" в минувшую субботу были отправлены на карантин и прошли тестирование на наличие вируса COVID-19. По словам президента команды, это произошло после того, как стало известно, что у представителя эстонского "Калева" - последнего соперника южан в Единой лиге - было подтверждено заражение коронавирусом. Поединок "Локо" и "Калева" состоялся в минувший четверг, 12 марта, в Таллине. После этого стало известно, что у представителя эстонского "Калева" подтвержден коронавирус.

И вот сегодня стали известны первые результаты прохождения баскетболистами и сотрудниками клуба тестирования на наличие Covid-19.

Как уже сообщалось, текущий сезон в розыгрыше Единой лиги был остановлен с 13 марта и до 10 апреля.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год