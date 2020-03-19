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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух

Текст: Николай Грищенко
Фото: Ростовский академический театра драмы имени Горького Фото: Ростовский академический театра драмы имени Горького
Фото: Ростовский академический театра драмы имени Горького

В Ростове-на-Дону на 83-м году жизни скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух.

В Ростовском академическом театре драмы имени Горького известный актер служил с 1964 по 2009 годы, и создал целую галерею острохарактерных образов. Однако настоящую славу ему принес кинематограф. В 1985 году Игорь Александрович сыграл одну из ролей в кинокомедии "Миллион в брачной корзине". На роль Антонио, соседа главного героя - синьора Леонидо Папагатто (Александр Ширвиндт), ростовского артиста лично пригласил режиссер Всеволод Шиловский.

Игорь Богодух также играл в кинофильмах "Узник замка Иф", "Морской волк", "Каталажка", "Блуждающие звезды", "Привал странников", "Дневник убийцы", "Ростов-Папа". Всего фильмография актера насчитывает 18 киноработ.

Как сообщает Ростовский академический театра драмы имени Горького, прощание с народным артистом РСФСР Игорем Богодухом состоится 21 марта в 11.00 в центральном фойе театра.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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