В Коктебеле новую набережную и очистные сооружения построят в 2022 году

Строительство современных очистных сооружений в Коктебеле синхронизируют с реконструкцией курортной набережной. Об этом министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил на расширенном заседании рабочей группы с представителями местных властей и общественности.

- Современные очистные сооружения с ультрафиолетовой фильтрацией и без глубоководного вывода в море - это ключевой момент для поселка, - считает Вадим Волченко. - Без этого проекта никакие другие реализовываться не могут и не должны. После определения подрядчика и начала работ мы будем координировать его деятельность, чтобы не нарушить туристический трафик и не мешать сезону.

Сейчас проектно-изыскательские работы, предшествующие строительству очистных сооружений, на завершающей стадии - разработанная институтом "Шельф" проектно-сметная документация проходит проверку в Главгосэкспертизе и может быть одобрена уже в конце марта 2020 года. Активное строительство планируется начать после окончания курортного сезона-2020. А в сентябре 2022 года согласно плану, утвержденному Минэкономразвития РФ, объект будет введен в эксплуатацию.

- По проекту в первую очередь разводящие сети появятся на центральных улицах Коктебеля и спусках к набережной, где канализация будет создана отдельно в рамках реконструкции, - пояснил руководитель института "Шельф" Максим Смоленцев. - Проект предусматривает в дальнейшем полное канализование улиц.

В 2022 году планируется завершить и реконструкцию набережной Коктебеля, на которую в бюджете предусмотрено четыре миллиарда рублей. По планам властей, в августе 2020 года завершится государственная экологическая экспертиза этого проекта, а до конца года будет определен подрядчик работ.

Параллельно началась ревизия построенных на набережной коммерческих объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. Их оценят по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды за период реализации проекта и выкупят за счет бюджета.

- Все процедуры исключительно прозрачны, и мы открыты к общению, - заверил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов. - Все предусмотренные работы направлены на благо жителей Коктебеля. Они поспособствуют круглогодичной загрузке инфраструктуры поселка и тем самым повысят благосостояние предпринимателей.

Евгений Кабанов заверил, что предпринимателям, чьи торговые и общепитовские точки предполагается убрать с набережной, предложат другие участки.