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Текст:   Ирина Белова 
10:07 19.03.2020

В регионах РФ из-за коронавируса подорожала аренда загородных домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России произошел скачок спроса на долгосрочную аренду загородных домов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авито Недвижимость".

Фото: iStock
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Речь идет о Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыме. В зависимости от региона за вторую неделю марта спрос вырос на 18-25 процентов. В целом по России пока нет кардинальных изменений, но, например, в прошлом году такого скачка не наблюдалось.

По данным компании, спрос за 9-15 марта (по сравнению с показателем за 2-8 марта) в Московской области вырос на 19,96 процента, в Ростовской области - на 25,4, в Крыму - на 20,3 и на Кубани - на 18,1.

Эксперты брали в расчет количество запросов контактов на сайте "Авито" - переходы по ссылкам "Показать телефон" или "Написать сообщение". При этом число запросов не раскрывается.

Повышенный спрос на аренду загородных домов в Подмосковье зафиксировали и в риелторской компании, которая специализируется на элитной недвижимости. Так, по ее данным, в начале марта количество сделок было выше на 12 процентов, чем за весь март прошлого года.

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