В Сочи мошенник обманул 140 дольщиков на 370 млн рублей

На Кубани вынесли приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Ростова-на-Дону о мошенничестве в сфере долевого строительства по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, подсудимый, руководитель строительной компании, привлек деньги более 140 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи.

"Злоумышленник не завершил строительство четырех многоквартирных домов в срок, указанный в договорах. Несколько лет мужчина переносил сроки ввода многоэтажек в эксплуатацию, но, однако, не выполнил взятых на себя обязательств. Сумма общего ущерба потерпевшим превысила 369 миллионов рублей", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства..

Центральный районный суд Сочи признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.