В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля. Решение было принято в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского крайсуда.

Как говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте суда, гражданам рекомендуется подавать документы только через официальные электронные интернет-ресурсы или по почте, а судьям при наличии технических возможностей рекомендовано рассматривать дела с помощью видео-конференц-связи. В этот период в здания фемиды ограничен доступ лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

"Рассматриваться будут только безотлагательные дела, такие как избрание или отмена меры пресечения, защита интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица, аресты, выдворение, решения, которые судом первой инстанции обращены к немедленному исполнению и т. д.", - пояснили в ведомстве.