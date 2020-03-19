На челябинском меткомбинате после модернизации ввели в эксплуатацию два ключевых агрегата - домну N4 и конвертер N1. Символический пуск приурочили к визиту высоких гостей - полпреда президента и губернатора.

- Сейчас выбросы в доменном цехе составляют примерно 50 тонн в год, после запуска доменной печи они будут сокращены на 97 процентов. В конвертерном цехе выбросы составляют порядка 200 тонн в год, а с запуском современной системы аспирации снизятся на 30-40 процентов, - отрапортовал гендиректор компании Олег Коржов.

На комбинате особо подчеркивают: масштабные проекты осуществлялись в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного компанией с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Южного Урала, и входят в перечень экологических мероприятий федеральной программы "Чистый воздух". В результате выбросы меткомбината в атмосферу сократятся на 116 тонн в год.

Много это или мало? И будет ли заметно снижение экологической нагрузки для челябинцев, отмечающих эту проблему как одну из самых острых?

По данным комплексных докладов о состоянии окружающей среды, опубликованных на сайте регионального министерства экологии, меткомбинат является основным загрязнителем воздуха в южноуральской столице, и его суммарные выбросы с течением времени меняются не сильно. С 2015-го по 2018 год сократилось вредное воздействие лишь одного предприятия, чьи мощности находятся на одной производственной площадке с агрегатами комбината, - с 28,1 до 14,9 тысячи тонн. Но сам меткомбинат стал дымить пуще прежнего: за тот же период выбросы выросли с 65,8 до 67,8 тысячи тонн. Получается, модернизация домны и конвертера снизит вредное воздействие на атмосферу металлургического производства... лишь на 0,17 процента по отношению к валовым показателям двухлетней давности (более свежие данные "РГ" найти не удалось). То есть эффект микроскопический?

- Любую модернизацию, которая приводит к снижению выбросов, следует приветствовать, - уверен замруководителя региональной организации "АнтиСмог", общественный инспектор Росприроднадзора Евгений Маленкин. - Но часто главным мотивом технического переоснащения является замена устаревшего оборудования, которое перестает удовлетворять сугубо производственным целям, а бизнес должен думать не только о прибыли, но и о минимизации нанесенного экологического вреда. Вступил в силу закон о квотировании выбросов, однако мы сегодня не можем оценить, насколько жесткими будут квоты, побудят ли переходить к чистым технологиям более интенсивно. Цифры, которые попадают в отчеты о выбросах, предоставляются самими загрязнителями. Насколько они реальны? Этот вопрос требует абсолютной открытости, объективного контроля со стороны всех заинтересованных сторон. Главным показателем экологических достижений по-прежнему остается уменьшение количества обращений населения. Пока в дни неблагоприятных метеоусловий телефон нашей "горячей линии" раскаляется из-за того, что нечем дышать, и люди, не ограничиваясь жалобами, присылают фотографии заводских труб, из которых валит разноцветный дым.