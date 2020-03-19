В 2019 году инвестиции в основной капитал в Челябинской области выросли на пять процентов. Однако, по мнению губернатора Алексея Текслера, этого мало: вложения в модернизацию производств, экологию, социальную сферу необходимо не просто увеличить - удвоить.

Куда потратить прибыль

С такой инициативой губернатор выступил на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей (СПП). Эту ассоциацию работодателей в области еще называют клубом олигархов: в нее входят крупнейшие компании, обеспечивающие 75 процентов поступлений в казну региона. Лучшую площадку, чтобы быть услышанным и понятым, трудно придумать.

Алексей Текслер признается, что, хотя и не любит сравнения Челябинской области со Свердловской, но они красноречивы. В 2007-2008 годах разрыв между соседними регионами по стоимости основных фондов промпредприятий составлял примерно треть, в 2018-м вырос до 70 процентов. Если сравнивать полную стоимость имущества (без учета износа), разрыв получится двукратный. Причина - опережающий рост инвестиций на соседней территории.

Губернатор, со своей стороны, обещает разработать новые меры господдержки, которые смогут обеспечить стабильные условия для развития бизнеса

- Объем прибыли, которая реинвестируется, в нашем регионе тоже достаточно высок, - констатирует глава области, - но коллеги-свердловчане идут дальше: используют проектное и заемное финансирование. Объем их инвестиций стабильно превышает прибыль.

Президент СПП Виктор Рашников защищает своих: по его данным, последние три года южноуральский бизнес тоже инвестирует больше, чем зарабатывает. Вложения в основной капитал за пять лет вообще астрономические - 1 триллион 132 миллиарда рублей.

- Промышленники живут, работают в области и хотят развивать свой бизнес, - настаивает он.

Губернатор, со своей стороны, обещает разработать новые меры господдержки, которые смогут обеспечить стабильные условия для развития бизнеса, - в дополнение к существующим. Например, в интересах инвесторов в регионе введен налоговый вычет: зачисляемый в областной бюджет налог на прибыль уменьшается, если предприятия тратят заработанное на свое развитие. Помимо налоговых преференций власти оказывают местным компаниям практическую помощь, скажем, помогают включиться в цепочки поставок крупных корпораций, таких как Газпром, Транснефть, Сибур: Российское энергетическое агентство, ответственное за импортозамещение в ТЭК, завязало деловые контакты с СКБ "Турбина", заводами "Электромашина", "Полет", Кыштымским радиозаводом. С той же целью на Южном Урале ожидают приезда представителей Объединенной авиастроительной корпорации, Ростеха, Роскосмоса, составлены дорожные карты по взаимодействию с Росатомом.

Разогнать локомотивы

По данным ассоциации работодателей, индекс промышленного производства в области по итогам 2019 года составил 102 процента (хотя Росстат дает цифру 101. - Прим. ред.). Выросли ключевые отрасли: обрабатывающие производства - на 2,5, металлургия - на 5, машиностроение - на 12, добыча полезных ископаемых - на 4 процента. Такие цифры, кажется, должны вселять оптимизм. Отрицательная динамика лишь в жилищном строительстве - минус 5 процентов, но это, по мнению экспертов, результат перенасыщения рынка.

- Строить мы готовы - покупать люди не могут, - говорит владелец треста "Магнитострой" Олег Лакницкий.

Подстегнуть отрасль, предполагает бизнесмен, могла бы активизация госпрограмм строительства жилья и социальных объектов.

- Нужно спровоцировать дополнительный спрос: семьям с родившимся ребенком предоставить право приобретать жилье по цене ниже рыночной. Такие квартиры не попадут в свободную продажу, а будут строиться дополнительно, - предлагает и его коллега, гендиректор производственно-строительного объединения КПД и СК Юрий Федоров.

По его оценке, при таком подходе рынок жилья может вырасти в 1,5 раза - на 600-800 тысяч квадратных метров, что положительно скажется и на смежных отраслях, поскольку увеличится потребление строителями цемента и металла.

Другим локомотивом для региона могут стать проекты межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, создаваемого вузами, академическими институтами и промпредприятиями трех регионов Урала - Свердловской, Челябинской и Курганской областей. По словам ректора Южно-Уральского госуниверситета Александра Шестакова, одно из базовых направлений НОЦ - ракетно-космическое. Компетенции южноуральцев в этой сфере очень высоки, миасский ГРЦ им. Макеева вместе с партнерами готов работать над созданием ракеты, способной составить конкуренцию детищу Илона Маска в коммерческой гонке за космос. Есть и ряд других проектов, способных обеспечить региону прорыв, например, создание центра искусственного интеллекта в индустрии, новейших технологий в области экологии, медицины и других сферах.

Монетизация планов

И все же, насколько реален двойной рост вложений в экономику?

Бывший челябинский чиновник, говоря о структуре южноуральской промышленности, когда-то образно заметил, что она стоит на двух ногах - металлургии и машиностроении. Ослабеет одна - положение станет неустойчивым. Но сегодня изрядно нагружены обе. Крупные предприятия, констатируют бизнесмены, ощущают негативное влияние мировых процессов: из-за санкций сократился экспорт металлургических компаний, хуже стала конъюнктура рынка черных металлов, неустойчивы биржевые цены на цветные. Внутри страны спрос также нестабилен - и на машиностроительную продукцию, и на стальной прокат, и на многие другие изделия южноуральских компаний.

Традиционно бизнес жалуется и на растущую фискальную нагрузку, в частности, по многим предприятиям ударил переход на расчет налогов, исходя из кадастровой стоимости: известны случаи, когда стоимость промышленных земель выросла более чем на 1000 процентов. Малый бизнес сетует на рост издержек на обслуживание онлайн-касс, обязательную маркировку товаров, платежи по системе "Платон", расходы на специальную оценку условий труда...

Откуда тогда предполагается брать ресурсы на инвестиции? Из своих кровных, той прибыли, которую удастся заработать, говорят предприниматели. И возможности большинства несопоставимы с ресурсами, которыми располагают лидеры - например, та же Магнитка.

- Дешевых денег на Западе нам никто не даст, а под конкретные проекты мы уже взяли, - констатирует акционер Челябинского трубопрокатного завода Александр Федоров.

Понятно, что открыто возражать руководству региона никто из промышленников не решится. Однако создалось впечатление, что не весь бизнес готов подписаться под повышенными обязательствами. Поэтому решение СПП больше напоминает заявление дипломатов: в целом промышленники поддерживают планы властей, но все же будут действовать сообразно своим инвестиционным циклам, которые, в свою очередь, зависят от целого ряда условий.

- Каждый должен оценить свои потребности и возможности, - подвел итог Виктор Рашников. - Но в целом наращивать инвестиции нужно, чтобы двигать экономику региона вперед.