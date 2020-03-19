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19.03.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге показали, как защищают пассажиров метро от коронавируса

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева

В екатеринбургском метро - чисто и безопасно, говорят в мэрии. В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции городскую подземку начали обрабатывать тщательнее, чем раньше.

В ход идут портальные мойки, ранцевые опрыскиватели, аппараты высокого давления. У сотрудников, отвечающих за уборку, есть респираторы, защитные костюмы и перчатки. Особое внимание уделяют обеззараживанию поверхностей сидений, поручней лестниц, эскалаторов и дверей. Для очистки воздуха в круглосуточном режиме используют вентиляционные камеры.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кассирам и сотрудникам службы безопасности выдают маски и антисептические гели, работников с симптомами ОРВИ до работы не допускают.

- Мы увеличили количество уборок и концентрацию дезинфицирующего средства "Дез-хлор". Подвижной состав проходит обработку в дневное время после часа пик, а также ночью. Влажная уборка станций - четыре раза в день. Используемые технические средства во многом повышают эффективность работы. Метрополитен принимает исключительные меры, чтобы обезопасить не только своих работников, но и пассажиров. Речь о закрытии метро не идет", - заверил директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Добавим: обязательную дезинфекцию должен проходить также и весь городской наземный транспорт.

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