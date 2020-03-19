Хорошо знакомый всем любителям шахмат Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет. На тот момент это было уникальное достижение. Однако начни Сергей играть сейчас, конкуренция среди сверстников оказалась бы куда выше.

В кулуарах турнира претендентов ФИДЕ-2020, который продолжается в Екатеринбурге, корреспонденту "РГ" рассказали, почему возраст шахматных чемпионов заметно снижается.

- Шахматы молодеют, потому что сегодня создаются хорошие условия для детского обучения, причем по всему миру. Сейчас, к примеру, среди наших ребят идет активная конкуренция с зарубежными шахматистами из Индии, Турции, скандинавских стран. Растет поколение молодых звезд, - уверен президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

По мнению Дворковича, большую роль сыграло и появление компьютерных шахмат. С помощью обилия программ школьников можно быстрее обучить различным техникам и вывести на высокий уровень. Тем более формат такой подготовки зачастую молодым дается легче, чем опытным спортсменам.

- В последнее время произошел серьезный скачок в развитии детских шахмат. Два года назад мы решили создать при президенте Федерации шахмат Свердловской области гроссмейстерский центр имени А.Е. Карпова, чтобы оказывать точечную поддержку самым лучшим. Школа регулярно проводит для детей учебно-тренировочные сборы, на которые приглашает известных гроссмейстеров, - сообщил корреспонденту "РГ" старший тренер сборной Свердловской области и руководитель Гроссмейстерского центра Андрей Шариязданов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович уверен, что шахматы молодеют, потому что сегодня создаются хорошие условия для детского обучения, причем по всему миру

В октябре подопечная уральской школы Лея Гарифуллина выиграла в первенстве мира, завоевав титул чемпионки в 14 лет. Как отмечает ее тренер Андрей Шариязданов, это лучшее достижение за всю историю шахмат области. Годом ранее она также вышла в мировые лидеры по блицу среди девушек. Кстати, самым молодым гроссмейстером сегодня является Гукеш Доммараджу из Индии, он стал им в 12 лет, но рекорд Карякина не побил.

- Когда Анатолий Карпов побеждал, ему было 22 года. Многие тогда не верили, что он сможет одолеть международных гроссмейстеров Бориса Спасского, Тиграна Петросяна. Суперкласса вообще не бывает: сколько бы партий ты ни сыграл, это не обеспечит тебе непоколебимое лидерство. Чтобы выигрывать, нужно постоянно работать и верить в свои идеи и свою игру, - считает Наум Рашковский, трехкратный чемпион мира среди ветеранов.

К слову, участники нынешнего турнира тоже родились в 90-е годы, самый старший из них - Александр Грищук (36 лет), другому российскому гроссмейстеру Кириллу Алексеенко сейчас всего 22 года. Это выдающаяся плеяда, по мнению комментатора турнира и гроссмейстера Сергея Шипова, разыграет между собой титул и затем сразится с 29-летним норвежцем Магнусом Карлсеном, действующим чемпионом мира по шахматам.

Кстати, Карлсен, который удерживает титул с 2013 года, получил звание гроссмейстера в возрасте 13 лет. И это седьмое место в рейтинге.